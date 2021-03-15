С 15 марта иностранные туристы смогут въехать на территорию Китая, подавая те же документы, что и до пандемии. Однако упрощение въезда касается только тех, кто вакцинировался от COVID-19 китайскими препаратами.

Нововведение коснется и владельцев карты для деловых поездок АТЭС.

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Согласно новым правилам, иностранцы и члены их семей, которые хотят посетить материковый Китай, должны будут предоставить тот пакет документов, что и до пандемии. Эти послабления касаются только тех, кто получил две дозы китайской вакцины или одну дозу, но не позднее, чем за 14 дней до подачи заявления.

Таким туристам не нужно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест или заполнять специальную декларацию. Они должны лишь предъявить сертификат о прививке.

По данным Worldometer, по состоянию на 15 марта 2021 года в Китае выявлено 90 049 случаев заражения коронавируса, из них 4 636 летальных.

Что известно о вакцине китайского производства – CoronaVac

В декабре Минздрав Украины договорился о поставках 1,9 миллиона доз китайской вакцины Coronavac производства Sinovac Biotech. Фармкомпания "Лекхим", которая представляет Sinovac в Украине, заключила соглашение о поставках на 5 лет.

Первую партию вакцин должны были поставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, то есть в феврале. Однако поставки вакцины задержались.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о регистрации китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Компания "Лекхим" обещает доставить в Украину первую партию до 15 марта.

Во время третьей фазы исследований в Бразилии препарат показал 78% эффективности. Но с учетом легких или бессимптомных случаев – 50,4%. Клинические испытания в Индонезии демонстрировали 65,3%. А проведенные при поддержке правительства Турции – 91,25%.

Китайская компания до сих пор не обнародовала данные об эффективности официально. Поэтому осталось дождаться официального отчета компании. Ведь если эффективность CoronaVac составит менее 70%, Украина откажется от ее закупки.

Отметим, ранее Китай ввел цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19. Речь идет о программе на платформе WeChat для китайцев, которые планируют поездки за границу.