Китай спрощує в'їзд для іноземців, які зробили щеплення проти COVID-19 його препаратами
З 15 березня іноземні туристи зможуть в'їхати на територію Китаю, подаючи ті самі документи, що й до пандемії. Однак спрощення в'їзду стосується тільки тих, хто вакцинувався від COVID-19 китайськими препаратами.
Нововведення стосуватиметься й власників карти для ділових поїздок АТЕС.
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Згідно з новими правилами, іноземці та члени їхніх сімей, які хочуть відвідати материковий Китай, повинні будуть надати той пакет документів, що й до пандемії. Ці послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози китайської вакцини або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подачі заяви.
Таким туристам не потрібно мати з собою негативний ПЛР-тест або заповнювати спеціальну декларацію. Вони повинні лише пред'явити сертифікат про щеплення.
Що відомо про вакцину китайського виробництва – CoronaVac
- У грудні МОЗ України домовилося про постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини Coronavac виробництва Sinovac Biotech. Фармкомпанія "Лекхім", яка є представником Sinovac в Україні, уклала угоду про постачання на 5 років.
- Першу партію вакцин мали доставити в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, тобто у лютому. Однак поставки вакцини затримались.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.
- Під час третьої фази досліджень у Бразилії препарат показав 78% ефективності. Але з урахуванням легких або безсимптомних випадків – 50,4%. Клінічні випробування в Індонезії демонстрували 65,3%. А проведені за підтримки уряду Туреччини – 91,25%.
- Китайська компанія досі не оприлюднила дані про ефективність офіційно. Тож залишилось дочекатися офіційного звіту компанії. Адже якщо ефективність CoronaVac становитиме менш ніж 70%, Україна відмовиться від його закупівлі.
Відзначимо, раніше Китай запровадив цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19. Йдеться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон.
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