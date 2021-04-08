Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.

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Список открытых стран для граждан Украины в апреле

Турция

Курортная страна недавно немного ужесточила правила въезда. Теперь кроме отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия, нужно заполнить специальную электронную форму – затем напечатать или сохранить на смартфоне. Перед посадкой на рейс форму нужно предъявить работнику авиакомпании, в случае отсутствия в самолет не пустят.

На основе заполненной формы автоматически генерируется HES-код, с помощью которого отслеживают перемещения тех, кто может быть инфицированным коронавирусом.

Египет

Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Гражданам, прибывающим в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба, без негативного ПЦР-теста, будет разрешено сделать его непосредственно по прибытии (стоимость 30 долларов).

Великобритания

Временно запрещен въезд путешественников, включая граждан Украины, которые в течение последних 10 дней находились на территории определенных стран. Эти лица будут обязаны самоизолироваться на 10 дней в определенных государством гостиницах.

Остается требование негативного ПЦР-теста за 72 часа до пересечения границы. С 15 февраля введена обязательное требование прохождения на платной основе тестов на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Англию.

США

Поездки в США ограничены для граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии, Исламской Республики Иран и ЮАР.

С 26 января 2021 года прибывшие в страну должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа. Кроме того, рекомендуется сдать повторно тест на COVID-19 на 3 – 5 день после прилета в США и оставаться дома в течение 7 дней.

Кипр

Страна открыта с 1 апреля, но при планировании поездки важно убедиться, что Украина в списке "красной зоны". Пока же для визита следует иметь отрицательный результат ПЦР-теста и еще один платный тест надо пройти в аэропорту (пока не будут готовы его результаты, придется оставаться на самоизоляции). Кроме того, до поездки нужно зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass.

Сейшельские острова

Путешественники, включая младенцев и детей, должны иметь сертификат негативных ПЦР-тестов, сделанный за 72 часа до прибытия, от аккредитованной лаборатории, а также действительное медицинское страхование для путешествий, покрывающее, как минимум, изоляцию, карантин и возможно лечение COVID-19.

Также перед поездкой иностранцы должны загрузить свои негативные результаты ПЦР тестирования, данные рейса и места проживания на Сейшелах для авторизации учреждения здравоохранения на путешествия через определенную платформу по ссылке https://seychelles.govtas.com.

Мальдивы

Обязательным условием для въезда является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (на английском языке), сделанного не позднее, чем за 96 часов до вылета.

Для получения визы по прибытию, следует подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов. С 15 июля введена электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника", которая должна быть представлена в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета.



Скриншот интерактивной карты мира на сайте консульской службы МИД Украины

Также открыты для украинцев:

Гватемала, Белиз, Сальвадор, Эквадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Куба, Ямайка, Багамские острова, Гаити, Колумбия, Бразилия, Гайана, Чили, Парагвай, Гамбия, Тунис, Буркина-Фасо, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Чад, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Эфиопия, Джибути, Сомали, Кения, Уганда, Конго, Руанда, Бурунди, Танзания, Замбия, Малави, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, ЮАР, Лесото, Есватини, Коморские острова, Маврикий, Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Оман, ОАЭ, Непал, Корея, Иордания, Ирак, Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Армения, Ливан, Ирландия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, Болгария и Молдова.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полноценные туристические путешествия не восстановятся, пока в стране не будет завершена вакцинация.