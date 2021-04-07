Стало известно, когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе: видео
Украинцев все чаще интересует, какие у них шансы на путешествия в Европу. Президент Литвы Гитанас Науседа прогнозирует, что граждане Украины смогут воплотить такие поездки не раньше середины лета. Однако есть условие.
Источник:"Европейская правда"
По его словам, границы Европы должны открыться летом, но точно неизвестно, ведь эпидемия может внести коррективы в любой момент. Он отметил, что сейчас страны Евросоюза переживают третью волну коронавируса.
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Невозможно предсказать, как будет развиваться пандемия за два-три месяца. Как вы знаете, ограничение на некритичные поездки в ЕС из других стран были наложены по очевидным причинам. Сейчас это – прежде всего третья волна эпидемии в ЕС, – говорит глава Литвы.
Также добавил, что, возможно, летом ограничения будут сняты, но это будет зависеть от многих факторов, в частности от внедрения "зеленых паспортов", которые вероятно появятся в июне, и конечно же, от скорости вакцинации в стране.
"Сейчас все государства спешат проводить вакцинацию, и Литва, так же как и в целом ЕС, имеет амбициозную цель вакцинировать 70% взрослого населения к середине лета", – отметил Науседа.
Когда достаточное количество населения будет вакцинировано, границы могут открыться. Однако это будет зависеть и от вакцинации в других государствах. Если в Украине мало людей получат прививки – это может стать препятствием для путешествий.
Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что полноценные туристические путешествия не восстановятся, пока в стране не будет завершена вакцинация.
Кроме того, эксперты спрогнозировали цены и страны, которые будут открыты для украинцев летом 2021 года.
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