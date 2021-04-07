Украинцев все чаще интересует, какие у них шансы на путешествия в Европу. Президент Литвы Гитанас Науседа прогнозирует, что граждане Украины смогут воплотить такие поездки не раньше середины лета. Однако есть условие.

По его словам, границы Европы должны открыться летом, но точно неизвестно, ведь эпидемия может внести коррективы в любой момент. Он отметил, что сейчас страны Евросоюза переживают третью волну коронавируса.

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Невозможно предсказать, как будет развиваться пандемия за два-три месяца. Как вы знаете, ограничение на некритичные поездки в ЕС из других стран были наложены по очевидным причинам. Сейчас это – прежде всего третья волна эпидемии в ЕС, – говорит глава Литвы.

Также добавил, что, возможно, летом ограничения будут сняты, но это будет зависеть от многих факторов, в частности от внедрения "зеленых паспортов", которые вероятно появятся в июне, и конечно же, от скорости вакцинации в стране.

"Сейчас все государства спешат проводить вакцинацию, и Литва, так же как и в целом ЕС, имеет амбициозную цель вакцинировать 70% взрослого населения к середине лета", – отметил Науседа.

Когда достаточное количество населения будет вакцинировано, границы могут открыться. Однако это будет зависеть и от вакцинации в других государствах. Если в Украине мало людей получат прививки – это может стать препятствием для путешествий.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что полноценные туристические путешествия не восстановятся, пока в стране не будет завершена вакцинация.

Кроме того, эксперты спрогнозировали цены и страны, которые будут открыты для украинцев летом 2021 года.