Из-за пандемии коронавируса в мире вводят новые правила во всех сферах жизни. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тестирование для международных путешествий должен быть простым и дешевым.

Он озвучил это после критики британской авиакомпанией easyJet текущих условий для путешествий самолетами, которые, по мнению перевозчика, являются обременительными.

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Председатель easyJet Йохан Лундгрен раскритиковал некоторые планы правительства по восстановлению путешествий, ставя под сомнение роль тестирования.

Руководитель EasyJet прав, сосредоточившись в этой проблеме. Мы увидим, что можно сделать, чтобы сделать вещи максимально гибкими и доступными,

– ответил Джонсон.

"Я действительно хочу, чтобы международные путешествия возобновились. Мы должны быть реалистами ... мы не можем сделать это сразу", – добавил Джонсон.

Лундгрен сказал, что если бы расходы не уменьшились, правительство "не открывал бы международные поездки для всех, а только для тех, кто может себе это позволить.

Ситуация с коронавируса в Великобритании