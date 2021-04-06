Через пандемію коронавірусу у світі вводять нові правила в усіх сферах життя. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що тестування для міжнародних подорожей має бути простим і дешевим.

Він озвучив це після критики британською авіакомпанією easyJet поточних умов для подорожей літаками, які, на думку перевізника, є обтяжливими.

Читайте також: Кожен мешканець Англії двічі на тиждень зможе безкоштовно зробити тест на COVID-19

Голова easyJet Йохан Лундгрен розкритикував деякі плани уряду щодо відновлення подорожей, ставлячи під сумнів роль тестування.

Керівник EasyJet правий, зосередившись у цій проблемі. Ми побачимо, що ми можна зробити, щоб зробити речі максимально гнучкими та доступними,

– відповів Джонсон.

"Я дійсно хочу, щоб міжнародні подорожі відновилися. Ми повинні бути реалістами ... ми не можемо зробити це відразу", – додав Джонсон.

Лундгрен сказав, що якби витрати не зменшились, уряд "не відкривав би міжнародні поїздки для всіх, а лише для тих, хто може собі це дозволити.

Ситуація з коронавірусом у Великій Британії