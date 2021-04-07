Українців все частіше цікавить, які у них шанси на подорожі до Європи. Президент Литви Гітанас Науседа прогнозує, що громадяни України зможуть втілити такі поїздки не раніше середини літа. Однак є умова.

За його словами, кордони Європи повинні відкритися влітку, але точно невідомо, адже пандемія може внести корективи в будь-який момент. Він зазначив, що зараз країни Євросоюзу переживають третю хвилю коронавірусу.

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Неможливо передбачити, як буде розвиватися пандемія за два-три місяці. Як ви знаєте, обмеження на некритичні поїздки в ЄС з інших країн були накладені з очевидних причин. Зараз це – насамперед третя хвиля епідемії в ЄС, – каже глава Литви.

Також додав, що, можливо, влітку обмеження будуть зняті, але це залежатиме від багатьох факторів, зокрема від впровадження "зелених паспортів", які ймовірно з'являться в червні, та звісно ж, від швидкості вакцинації в країні.

"Зараз усі держави поспішають проводити вакцинацію, і Литва, так само як і загалом ЄС, має амбітну мету вакцинувати 70% дорослого населення до середини літа", – зауважив Науседа.

Коли достатня кількість населення буде вакцинована, кордони можуть відкритися. Проте це залежатиме й від вакцинації в інших державах. Якщо в Україні мало людей отримають щеплення – це може стати перепоною для подорожей.

Відзначимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що повноцінні туристичні подорожі не відновляться, поки в країні не буде завершена вакцинація.

Крім того, експерти спрогнозували ціни та країни, які будуть відкриті для українців влітку 2021 року.