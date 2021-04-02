Повноцінні туристичні подорожі не відновляться, поки в країні не буде завершена вакцинація. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також зазначив, що дипломатія працює у постійному діалозі з Європейським Союзом. Для того, щоб зробити нові умови для подорожей максимально доступними.

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Зараз пріоритет – вакцинація… Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, допоки вона не буде завершена і поки пандемія не буде взята під контроль, — констатував Кулеба.

Міністр каже, що Україна не є винятком, і що вакцини є дефіцитним ресурсом в усьому світі. За його словами, це робить деякі країни "націоналістами щодо вакцин", оскільки скасували експорт, поки їхнє населення не буде повністю імунізоване.

На його думку, це величезний виклик, але дипломатія докладає всіх зусиль, щоб дружні країни допомогли Україні отримати більшу кількість доз, зокрема йдеться про Польщу.

Друзі діляться навіть в найтемніші часи. І в України теж є друзі, — зазначив глава МЗС.

Він також додав, що їм дуже б хотілося побачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність інша, тому потрібно чесно поглянути на це.

Відзначимо, раніше Денис Шмигаль заявив, що Міністерство закордонних справ має відпрацювати механізми, які забезпечать громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами у період пандемії.