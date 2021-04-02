Полноценные туристические путешествия не восстановятся, пока в стране не будет завершена вакцинация. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также отметил, что дипломатия работает в постоянном диалоге с Европейским Союзом. Для того, чтобы сделать новые условия для путешествий максимально доступными.

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Сейчас приоритет – вакцинация... Полноценные международные поездки не будут восстановлены, пока она не будет завершена и пока пандемия не будет взята под контроль, – констатировал Кулеба.

Министр говорит, что Украина не является исключением, и что вакцины – дефицитный ресурс во всем мире. По его словам, это делает некоторые страны "националистами насчет вакцин", поскольку отменили экспорт, пока их население не будет полностью иммунизированное.

По его мнению, это огромный вызов, но дипломатия прилагает все усилия, чтобы дружественные страны помогли Украине получить большее количество доз, в частности речь идет о Польше.

Друзья делятся даже в самые темные времена. И в Украины тоже есть друзья, – отметил глава МИД.

Он также добавил, что им очень бы хотелось увидеть господства "вакцинной либеральной демократии", но реальность другая, поэтому нужно честно взглянуть на это.

Отметим, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Министерство иностранных дел должно отработать механизмы, которые обеспечат гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать другими странами в период пандемии.