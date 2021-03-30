Министерство иностранных дел отработать механизмы, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать другими странами в период пандемии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания. По его словам, в правительстве активно наблюдают, какие действия прибегают европейские страны в этом направлении.

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А также изучают, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризма и не только.

Этот изучен опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру,

– отметил Шмыгаль.

Во время совещания он поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы присоединиться к такой работе, и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба овидомив, что сейчас для путешествий украинцев открытые границы 104 стран мира. Он призвал украинцев воздержаться от путешествий. Хотя бы от тех, которые не имеют необходимости.

Также Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.