Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас для путешествий украинцев открытые границы 104 стран мира. За месяц перечень расширился на девять государств.

В каждое из этих государств можно попасть при условии соблюдения определенных правил.

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Сегодня для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список девять стран, – отметил Кулеба.

Среди новых стран Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований", – подчеркнул министр.

Он добавил, что МИД специально создали сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, чтобы украинцы могли должным образом проверять все правила въезда.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.