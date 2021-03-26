В ближайшее время в Европейском Союзе будут сохраняться ограничения на несущественные поездки, но при этом начнут подготовку к их постепенному ослаблению.

Такое решение приняли лидеры стран-членов ЕС на саммите 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции.

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В сообщении отметили, что эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе с учетом вызовы, которые создают новые штаммы.

Поэтому ограничения, в том числе на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить – принимая во внимание особенность положения пограничных общин,

– отметили в официальном сообщении после саммита.

Однако при этом следует обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

Также должны начаться приготовления относительно общего подхода для постепенного ослабления ограничений, чтобы обеспечить, что усилия стран будут скоординированными, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба овидомив, что сейчас для путешествий украинцев открытые границы 104 стран мира. Он призвал украинцев воздержаться от путешествий. Хотя бы от тех, которые не имеют необходимости.

Также Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать цифровой сертификат вакцинации для свободного передвижения внутри Европейского Союза в COVID-19. Страны ЕС поддержали проект внедрения.