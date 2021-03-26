Найближчим часом у Європейському Союзі будуть зберігатися обмеження на несуттєві поїздки, але при цьому розпочнуть підготовку до їхнього поступового послаблення.

Таке рішення прийняли лідери країн-членів ЄС на саміті 25 березня, що відбувся у форматі відеоконференції.

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У повідомленні зазначили, що епідемічна ситуація залишається серйозною, у тому числі з огляду на виклики, які створюють нові штами.

Відтак обмеження, у тому числі на несуттєві поїздки, на цей час потрібно зберегти – беручи до уваги особливість становища прикордонних громад,

– зазначили в офіційному повідомленні після саміту.

Проте при цьому слід забезпечити безперешкодний рух товарів і послуг у межах єдиного ринку.

Також мають початися приготування щодо спільного підходу для поступового послаблення обмежень, щоб забезпечити, що зусилля країн будуть скоординованими, коли епідемічна ситуація дозволить пом’якшити діючі заходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба овідомив, що нині для подорожей українців відкриті кордони 104 країн світу. Він закликав українців утриматися від подорожей. Хоча б від тих, що не мають нагальної потреби.

Також Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити цифровий сертифікат вакцинації для вільного пересування всередині Європейського Союзу під час COVID-19. Країни ЄС підтримали проєкт запровадження.