Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від подорожей. Хоча б від тих, що не мають нагальної потреби.

Він наголосив, що попри збільшення кількості країн, які відкривають кордони для українців, пандемія у світі і в Україні не вщухає.

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Ви бачите, що відбувається за вікном. Не вщухає пандемія. Дуже складна ситуація у світі і в Україні, тому без нагальної необхідності утримуйтеся від поїздок, – заявив міністр.

Також він додав, якщо вже подорожуєте, то дотримуйтеся максимальних заходів безпеки.

За даними Worldometer, станом на 26 березня 2021 року в Україні виявлено 1 614 707 випадків зараження коронавірусом, з них 31 461 летальних.

Відзначимо, на цьому ж брифінгу Дмитро Кулеба повідомив, що нині для подорожей українців відкриті кордони 104 країн світу.

Також Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити цифровий сертифікат вакцинації для вільного пересування всередині Європейського Союзу під час COVID-19. Країни ЄС підтримали проєкт запровадження.