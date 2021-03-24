Британців штрафуватимуть на 5 000 фунтів за відпочинок за кордоном
Уряд Великої Британії може запровадити штрафи для тих громадян, які намагатимуться виїхати за кордон без поважної причини, зокрема у відпустку. Нововведення повинне набути чинності 29 березня.
Джерело:Sky News
Депутатам британського парламенту пропонують ухвалити такі зміни для того, щоб запобігти поширенню COVID-19. Водночас вони передбачають, що акції протесту вважатимуться винятком із загальної заборони масових зібрань.
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Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що "занадто рано" встановлювати на літо нові правила в'їзду за кордон. За його словами, уряд сподівається отримати більше інформації до 5 квітня.
Багато людей дійсно хочуть знати, що відбуватиметься у період свят, і я знаю, що це дуже важливо і цікаво, — сказав він під час пресконференції.
Зазначається, що згідно з нинішнім планом послаблення обмежень, британці зможуть виїхати за кордон на відпочинок з 17 травня, однак, залежно від епідеміологічної ситуації, розклад може змінитися. Запровадження штрафу у розмірі 5 000 фунтів пов'язане з черговим сплеском коронавірусу в Європі, а також повільному поширенню вакцин у країнах.
Голосування щодо цих законопроєктів призначене на найближчий четвер. Якщо їх затвердять, то вони набудуть чинності з 29 березня. Хоча їх термін дії до 30 червня, Міністр охорони здоров'я Метт Генкок припустив, що іноземні канікули можуть бути дозволені й раніше цієї дати.
За яких умов можна виїхати за кордон?
- робота
- волонтерство
- освіта
- догляд за дітьми або їх народження
- медичні потреби
- переїзд, продаж або оренда майна
- відвідування весілля або похорону
Заборона не поширюється на тих, хто подорожує до загальної тревел-зони Нормандських островів, острова Мен та Республіки Ірландія – якщо це не кінцевий пункт призначення.
Нагадаємо, раніше Велика Британія посіла 18-те місце у списку найщасливіших країн у світі.
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