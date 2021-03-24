Британцев будут штрафовать на 5 000 фунтов за отдых за рубежом
Правительство Великобритании может ввести штрафы для тех граждан, которые будут пытаться выехать за границу без уважительной причины, в частности в отпуск. Нововведение должно вступить в силу 29 марта.
Источник:Sky News
Депутатам британского парламента предлагают принять такие изменения для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В то же время они предполагают, что акции протеста будут считаться исключением из общего запрета массовых собраний.
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Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "слишком рано" устанавливать на лето новые правила въезда за границу. По его словам, правительство надеется получить больше информации до 5 апреля.
Многие люди действительно хотят знать, что будет происходить в период праздников, и я знаю, что это очень важно и интересно, – сказал он во время пресс-конференции.
Отмечается, что согласно нынешнему плану ослабления ограничений, британцы смогут выехать за границу на отдых с 17 мая, однако, в зависимости от эпидемиологической ситуации, расписание может измениться. Введение штрафа в размере 5 000 фунтов связано с очередным всплеском коронавируса в Европе, а также медленным распространениям вакцин в развивающихся странах.
Голосование по этим законопроектам назначено на ближайший четверг. Если их утвердят, то они вступят в силу с 29 марта. Хотя их срок действия до 30 июня, Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предположил, что иностранные каникулы могут быть разрешены и раньше этой даты.
При каких условиях можно уехать за границу?
- работа
- волонтерство
- образование
- уход за детьми или их рождения
- медицинские нужды
- переезд, продажа или аренда имущества
- посещение свадьбы или похорон
Запрет не распространяется на тех, кто путешествует в общую тревел-зону Нормандских островов, острова Мэн и Республики Ирландия – если это не конечный пункт назначения.
Напомним, ранее Великобритания заняла 18-е место в списке самых счастливых стран в мире.
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