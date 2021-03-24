Правительство Великобритании может ввести штрафы для тех граждан, которые будут пытаться выехать за границу без уважительной причины, в частности в отпуск. Нововведение должно вступить в силу 29 марта.

Депутатам британского парламента предлагают принять такие изменения для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В то же время они предполагают, что акции протеста будут считаться исключением из общего запрета массовых собраний.

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Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "слишком рано" устанавливать на лето новые правила въезда за границу. По его словам, правительство надеется получить больше информации до 5 апреля.

Многие люди действительно хотят знать, что будет происходить в период праздников, и я знаю, что это очень важно и интересно, – сказал он во время пресс-конференции.

Отмечается, что согласно нынешнему плану ослабления ограничений, британцы смогут выехать за границу на отдых с 17 мая, однако, в зависимости от эпидемиологической ситуации, расписание может измениться. Введение штрафа в размере 5 000 фунтов связано с очередным всплеском коронавируса в Европе, а также медленным распространениям вакцин в развивающихся странах.

Голосование по этим законопроектам назначено на ближайший четверг. Если их утвердят, то они вступят в силу с 29 марта. Хотя их срок действия до 30 июня, Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предположил, что иностранные каникулы могут быть разрешены и раньше этой даты.

При каких условиях можно уехать за границу?

работа

волонтерство

образование

уход за детьми или их рождения

медицинские нужды

переезд, продажа или аренда имущества

посещение свадьбы или похорон

Запрет не распространяется на тех, кто путешествует в общую тревел-зону Нормандских островов, острова Мэн и Республики Ирландия – если это не конечный пункт назначения.

Напомним, ранее Великобритания заняла 18-е место в списке самых счастливых стран в мире.