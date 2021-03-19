Названы самые счастливые страны мира: среди них есть и Украина – рейтинг
Накануне Международного дня счастья был опубликован список самых счастливых стран мира. Первое место, уже четвертый год подряд, занимает Финляндия.
Отмечается, что авторам доклада пришлось столкнуться с редкой ситуацией – COVID-19. Им нужно было понять как пандемия повлияла на субъективное благосостояние людей.
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По словам канадского экономиста и редактора доклада Джона Ф. Хеллиуэлла, странно, но в среднем не наблюдалось ухудшение самочувствия людей, если говорить об их собственной оценке своей жизни.
Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают COVID-19 как обычную внешнюю угрозу, которая затрагивает всех, и это породило больше чувства солидарности и сострадания, – отметил Джон.
В десятку самых счастливых стран вошли:
- Финляндия
- Дания
- Швейцария
- Исландия
- Нидерланды
- Норвегия
- Швеция
- Люксембург
- Новая Зеландия
- Австрия
В рейтинге из 95 стран на 14-м месте – США, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м. Россия на 60-м месте, Украина на 69-м (в 2020 году занимала 123 место среди 153 стран)
Последние места заняли Танзания и Зимбабве.
Скриншоты из доклада World Happiness Report
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