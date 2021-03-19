Накануне Международного дня счастья был опубликован список самых счастливых стран мира. Первое место, уже четвертый год подряд, занимает Финляндия.

Отмечается, что авторам доклада пришлось столкнуться с редкой ситуацией – COVID-19. Им нужно было понять как пандемия повлияла на субъективное благосостояние людей.

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По словам канадского экономиста и редактора доклада Джона Ф. Хеллиуэлла, странно, но в среднем не наблюдалось ухудшение самочувствия людей, если говорить об их собственной оценке своей жизни.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают COVID-19 как обычную внешнюю угрозу, которая затрагивает всех, и это породило больше чувства солидарности и сострадания, – отметил Джон.

В десятку самых счастливых стран вошли:

Финляндия Дания Швейцария Исландия Нидерланды Норвегия Швеция Люксембург Новая Зеландия Австрия

В рейтинге из 95 стран на 14-м месте – США, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м. Россия на 60-м месте, Украина на 69-м (в 2020 году занимала 123 место среди 153 стран)

Последние места заняли Танзания и Зимбабве.





Скриншоты из доклада World Happiness Report

Отчет World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы в разных странах мира.