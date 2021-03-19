Напередодні Міжнародного дня щастя було опубліковано список найщасливіших країн світу. Перше місце, вже четвертий рік поспіль, посідає Фінляндія.

Зазначається, що авторам доповіді довелося зіткнутися з рідкісною ситуацією – COVID-19. Їм потрібно було зрозуміти як пандемія вплинула на суб'єктивний добробут людей.

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За словами канадського економіста і редактора доповіді Джона Ф. Хелліуелла, дивно, але в середньому не спостерігалося погіршення самопочуття людей, якщо говорити про їх власну оцінку свого життя.

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди розглядають COVID-19 як звичайну зовнішню загрозу, яка зачіпає всіх, і що це породило більше почуття солідарності та співчуття, – відзначив Джон.

У десятку найщасливіших країн увійшли:

Фінляндія Данія Швейцарія Ісландія Нідерланди Норвегія Швеція Люксембург Нова Зеландія Австрія

У рейтингу з 95 країн на 14-му місці – США, Великобританія на 18-му, Франція на 20-му. Росія на 60-му місці, Україна на 69-му (у 2020 році займала 123 місце серед 153 країн)

Останні місця посіли Танзанія та Зімбабве.





Скриншоти з доповіді World Happiness Report

Звіт World Happiness Report щорічно складає підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку. У ньому враховуються такі показники, як очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція та інші фактори у різних країнах світу.