Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от путешествий. Хотя бы от тех, что не имеют необходимости.

Он отметил, что несмотря на увеличении количества стран, которые открывают границы для украинцев, пандемия в мире и в Украине не утихает.

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Вы видите, что происходит за окном. Не утихает эпидемия. Очень сложная ситуация в мире и в Украине, поэтому без крайней необходимости воздержитесь от поездок, – заявил министр.

Также он добавил, что если уже путешествуете, то придерживайтесь максимальных мер безопасности.

По данным Worldometer, по состоянию на 26 марта 2021 года в Украине обнаружено 1 614 707 случаев заражения коронавирусом, из них 31 461 летальных.

Отметим, на этом же брифинге Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас для путешествий украинцев открытые границы 104 стран мира.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать цифровой сертификат вакцинации для свободного передвижения внутри Европейского Союза в COVID-19. Страны ЕС поддержали проект внедрения.