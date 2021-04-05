Пандемія не відступає, проте літній відпустка вже не за горами. У сезоні 2021 року багато країн досі залишаються закритими, але відпочинок на морі ніхто не скасовував.

Журналісти поспілкувалися з експертами з туристичних фірм і спробували охарактеризувати відпустку в 2021 році для українців.

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Які країни відкриті

Країни постійно змінюють правила перетину кордону. МЗС України розробили інтерактивну мапу, де можна перевірити умови в’їзду до всіх країн світу та обмеження для українців. Однак є певні тенденції та минулорічний досвід, які дозволяють зробити припущення, в яких країнах зможемо відпочивати влітку 2021 року:

Албанія,

Багамські острови,

Йорданія,

Болгарія,

Бразилія,

Домініканська Республіка,

Єгипет,

Мальдіви,

Грузія,

Чилі,

Кіпр,

Гаїті,

Мексика,

Колумбія,

США,

ОАЕ,

Еквадор,

Сейшельські острови,

Танзанія,

Іран,

Туреччина,

Чорногорія,

Ямайка,

Шрі-Ланка,

Куба,

Нігерія.

Окрім них, відкриті такі країни з виходом до моря та океану: Мадагаскар, Кенія, Коста-Рика, Еквадор, Колумбія, Намібія, Коморські острови, Гана, Гаяна, Ліван, Сьєрра-Леоне та інші.

Експерти прогнозують, що особливо популярними у сезоні 2021 будуть: Туреччина, Болгарія, Чорногорія, Грузія, Кіпр.

Країни Європи, які відкриті для українців

Більшість країн Європейського Союзу ще закриті для українців. Тому поки можна їхати до таких країн з морськими курортами:

Албанія,

Болгарія,

Чорногорія,

Боснія і Герцеговина,

Кіпр.

Іспанія робила заяви про можливе відкриття туризму. Уряд Іспанії планує підготувати систему паспортів вакцинації до червня, хоча негативні ПЛР-тести на коронавірус потрібні будуть для в'їзду в країну.



Більшість країн Європи закриті для туристів \ Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Директор туристичної компанії "Делюкс Вояж" Максим Дереза прогнозує, що цього сезону також Греція відкриє кордони для туристів.

Ціни на відпочинок

За словами експерта, ціни цього року не зростуть, але і дешевих варіантів чекати не варто.

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"У мене є сумніви, що тури будуть сильно падати в ціні, зараз такий час, що потрібно заробляти гроші, тому швидше за все скорочуватимуть кількість рейсів. Зима показала, що це вигідно операторам, бо нема дешевих гарячих турів", – вважає Максим Дереза.

У нас практично на всі курорти літають чартерні рейси, тому якщо попит буде слабший, ніж кількість запланованих польотів, то в операторів є два варіанти: або скорочувати польоти, або зменшувати ціни, щоб стимулювати попит,

– додав директор туристичної компанії.

Туристичні фірми раніше намагалися конкурувати та пропонували якнайнижчу ціну. Зараз, за словами експерта, всі хочуть стабільно заробляти. Проте ціна динамічна і залежить від попиту та завантаженості літаків. Якщо буде попит, ціну будуть підвищувати, якщо охочих буде мало – ціни будуть знижувати.

Тому традиційно дешевше можна відпочити на початку сезону: у травні і на початку червня. Також ціни знижують у вересні. Якщо говорити про Кіпр, то там цілий жовтень сприятлива погода для пляжного відпочинку.

Приблизні ціни, які прогнозують туроператори, на відпочинок у липні:

Туреччина від 15 тисяч гривень за двох,

Єгипет від 16 тисяч гривень за двох,

Болгарія від 20 тисяч гривень за двох,

Чорногорія від 28 тисяч гривень за двох.

Зараз можна купити тури на літо з суттєвою знижкою. Однак чимало українців бояться це робити через непевну ситуацію.

Максим Дереза каже, що однозначно варто бронювати тури вже зараз. Це можливість зекономити. Суттєвого здешевлення "за день до вильоту", як це бувало раніше, точно не буде.



Відпочинок на морі у 2021 році \ Photo by Andrew Ruiz on Unsplash

Для того, щоб убезпечити себе, варто придбати страховий поліс від невиїзду. Якщо у вас виявиться позитивний ПЛР-тест або будуть інші причини, чому ви не зможете полетіти, гроші за тур вам повернуть (приблизно 90%). Наприклад, у туристичній компанії Join Up вартість такого поліса 250 гривень. Він передбачає відшкодування втраченої суми в межах 75 тисяч гривень.

Чи будуть обирати українське море

Державна агенція з розвитку туризму підрахувала, що розмір туристичного збору у 2020 році зменшився на 25 % у порівнянні з 2019 роком. Проте ці дані можуть бути нерелевантні до кількості туристів, адже не всі бізнеси працюють відкрито і сплачують збір.

Оператор "Vodafone Україна" проаналізував кількість інтернет-трафіку та 4G-користувачів на морських курортах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У порівнянні з 2019 роком, минулого року він збільшився на 30%.

Влітку 2020 курорти України були переповнені, тому що в людей не було альтернативи виїзду за кордон. Але зараз є можливість поїхати за кордон. Тому не думаю, що люди, які звикли відпочивати за кордоном, розглядатимуть варіант відпочинку в Україні,

– пояснює Юрій Дереш, засновник туристичної компанії "Оріон-Інтур".

Він додав, що в Україні нема категоризації готелів, як за кордоном. Якщо порівнювати з ними, то в нас є багато бюджетних варіантів, 2 або 3-зіркових, або одразу дуже дорогі готелі, що відповідають категорії 5 зірок.



Відпочинок в Україні у 2021 році \ Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Туристів, що вже відпочивали за кордоном, бюджетніші варіанти не цікавлять. А відпочинок в дорогих готелях коштує іноді дорожче, ніж "все включено" за кордоном.

Експерт запевнив, що у 2021 році на українських курортах ціни майже не зростуть.