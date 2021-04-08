Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.

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Список країн, які відкриті для громадян України у квітні

Туреччина

Курортна країна віднедавна трохи посилила правила в'їзду. Тепер крім негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття, потрібно заповнити спеціальну електронну форму – потім видрукувати або зберегти на смартфоні. Перед посадкою на рейс форму потрібно пред'явити працівнику авіакомпанії, у разі її відсутності в літак не пустять.

На основі заповненої форми автоматично генерується HES-код, за допомогою якого відстежують переміщення тих, хто може бути інфікованим коронавірусом.

Єгипет

Всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Громадянам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам та Таба й не матимуть при собі негативного ПЛР-тесту, буде дозволено зробити його безпосередньо після прибуття (вартість 30 доларів).

Велика Британія

Тимчасово заборонено в'їзд мандрівників, включаючи громадян України, які протягом останніх 10 днів перебували на території певних країн. Натомість ці особи будуть зобов'язані самоізолюватися на 10 днів у визначених державою готелях.

Залишається вимога негативного ПЛР тесту за 72 години до перетину кордону. З 15 лютого запроваджена обов'язкова вимога проходження на платній основі тестів на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю в Англію.

США

Поїздки до США обмежені для громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії, Ісламської Республіки Іран та Південно-Африканської Республіки (ПАР).

З 26 січня 2021 року прибулі в країну зобов'язані мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години. Крім того, рекомендується здати повторно тест на COVID-19 на 3 – 5 день після прильоту до США та залишатись вдома протягом 7 днів.

Кіпр

Країна відкрита з 1 квітня, але під час планування поїздки важливо пересвідчитися, що Україна в списку "червоної зони". Поки ж для візиту слід мати негативний результат ПЛР-тесту і ще один платний тест треба пройти в аеропорту (поки не надішлють його результати, доведеться залишатися на самоізоляції). Крім того, до поїздки потрібно зареєструватися на платформі CyprusFlightPass.

Сейшельські острови

Мандрівники, включаючи немовлят та дітей, повинні мати сертифікат негативних ПЛР-тестів, зроблений за 72 години до прибуття, від акредитованої лабораторії, а також дійсне медичне страхування для подорожей, яке покриває, як мінімум, ізоляцію, карантин та можливе лікування COVID-19.

Також перед поїздкою іноземці повинні завантажити свої негативні результати ПЛР тестування, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах для авторизації закладу охорони здоров'я на подорожі через визначену платформу за посиланням https://seychelles.govtas.com.

Мальдіви

Обов'язковою умовою для в'їзду є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19 (англійською мовою), зробленого не пізніше, ніж за 96 години до вильоту.

Для отримання візи по прибуттю, слід підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів. З 15 липня запроваджено електронну "Декларацію про стан здоров'я подорожуючого", яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту / вильоту.



Скриншот інтерактивної мапи світу на сайті консульської служби МЗС України

Також відкриті для українців:

Гватемала, Беліз, Сальвадор, Еквадор, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Рика, Панама, Куба, Ямайка, Багамські острови, Гаїті, Колумбія, Бразилія, Гайана, Чилі, Парагвай, Гамбія, Туніс, Буркіна-Фасо, Гана, Того, Бенін, Нігерія, Чад, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Ефіопія, Джибуті, Сомалі, Кенія, Уганда, Конго, Руанда, Бурунді, Танзанія, Замбія, Малаві, Намібія, Ботсвана, Зімбабве, Південно-Африканська Республіка, Лесото, Есватіні, Коморські острови, Маврикій, Шри-Ланка, Домініканська Республіка, Оман, ОАЕ, Непал, Корея, Йорданія, Ірак, Іран, Афганістан, Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Ліван, Ірландія, Боснія і Герцоговина, Сербія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Болгарія та Молдова.

Відзначимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повноцінні туристичні подорожі не відновляться, поки в країні не буде завершена вакцинація.