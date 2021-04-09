Перший рейс авіакомпанія планує 27 травня 2021 року й буде виконуватися тричі на тиждень – у вівторок, четвер і неділю.

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"З 27 травня 2021 року авіакомпанія SkyUp відкриває польотну програму у напрямку Київ – Ізмір – Київ", – йдеться у повідомленні.

Квитки вже доступні на офіційному сайті:

Київ — Ізмір від 2099 грн без багажу

Ізмір — Київ від 2087 грн без багажу

Ще лоукостер SkyUp влітку запустить масштабну польотну програму до Тирани – столиці Албанії. Рейси здійснюватимуться відразу з чотирьох міст України: Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя.

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Також Україна і Туреччина домовилися про розширення авіасполучення між країнами та додали 112 рейсів на тиждень. Це стосується авіакомпаній обох країн.

Які документи потрібні для в'їзду

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати: