Україна і Туреччина домовилися про розширення авіасполучення між країнами та додали 112 рейсів на тиждень. Це стосується авіакомпаній обох країн.

Про це повідомив Директорат цивільної авіації Туреччини. Зазначається, що лібералізацію провели шляхом обміну листами між регуляторами обох країн.

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Тепер в авіакомпаній є можливість відкрити регулярні рейси з міста Газіпаша до Києва, Дніпра, Одеси, Харкова, Львова, Херсона, Миколаєва, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська та Запоріжжя.

Кількість рейсів Київ – Газіпаш може становити до 14 рейсів на тиждень для кожної зі сторін, та 7 рейсів з регіональних аеропортів України.

В угоду формально внесені Донецьк, Сімферополь і Севастополь, проте польоти сюди не можуть виконуватися.

У рамках нинішньої лібералізації Україна і Туреччина також домовилися вдвічі збільшити квоту на маршруті Київ – Бодрум – з семи до 14 рейсів на тиждень. Новими можливостями вже скористалися МАУ і SkyUp.

Між якими містами авіакомпанії можуть виконувати регулярні рейси?

В Україні:

Київ

Дніпро

Одеса

Харків

Львів

Херсон

Миколаїв

Вінниця

Чернівці

Івано-Франківськ

Запоріжжя

У Туреччині:

Стамбул

Анкара

Ізмір

Бодрум

Даламан

Бурса

Адан

Газіпаш

Відзначимо, український лоукостер SkyUp влітку запустить масштабну польотну програму до Тирани – столиці Албанії. Рейси здійснюватимуться відразу з чотирьох міст України: Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя.