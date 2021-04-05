Україна і Туреччина розширили авіасполучення на 112 рейсів в тиждень
Україна і Туреччина домовилися про розширення авіасполучення між країнами та додали 112 рейсів на тиждень. Це стосується авіакомпаній обох країн.
Джерело:avianews.com
Про це повідомив Директорат цивільної авіації Туреччини. Зазначається, що лібералізацію провели шляхом обміну листами між регуляторами обох країн.
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Тепер в авіакомпаній є можливість відкрити регулярні рейси з міста Газіпаша до Києва, Дніпра, Одеси, Харкова, Львова, Херсона, Миколаєва, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська та Запоріжжя.
Кількість рейсів Київ – Газіпаш може становити до 14 рейсів на тиждень для кожної зі сторін, та 7 рейсів з регіональних аеропортів України.
У рамках нинішньої лібералізації Україна і Туреччина також домовилися вдвічі збільшити квоту на маршруті Київ – Бодрум – з семи до 14 рейсів на тиждень. Новими можливостями вже скористалися МАУ і SkyUp.
Між якими містами авіакомпанії можуть виконувати регулярні рейси?
В Україні:
- Київ
- Дніпро
- Одеса
- Харків
- Львів
- Херсон
- Миколаїв
- Вінниця
- Чернівці
- Івано-Франківськ
- Запоріжжя
У Туреччині:
- Стамбул
- Анкара
- Ізмір
- Бодрум
- Даламан
- Бурса
- Адан
- Газіпаш
Відзначимо, український лоукостер SkyUp влітку запустить масштабну польотну програму до Тирани – столиці Албанії. Рейси здійснюватимуться відразу з чотирьох міст України: Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя.
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