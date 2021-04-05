Украина и Турция расширили авиасообщение на 112 рейсов в неделю
Украина и Турция договорились о расширении авиасообщения между странами и добавили 112 рейсов в неделю. Это касается авиакомпаний обеих стран.
Источник:avianews.com
Об этом сообщил Директорат гражданской авиации Турции. Отмечается, что либерализацию провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран.
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Теперь у авиакомпаний есть возможность открыть регулярные рейсы из города Газипаша в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье.
Количество рейсов Киев – Газипаша может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, и 7 рейсов из региональных аэропортов Украины.
В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились вдвое увеличить квоту на маршруте Киев – Бодрум – с семи до 14 рейсов в неделю. Новыми возможностями уже воспользовались МАУ и SkyUp.
Между какими городами авиакомпании могут выполнять регулярные рейсы?
В Украине:
- Киев
- Днепр
- Одесса
- Харьков
- Львов
- Херсон
- Николаев
- Винница
- Черновцы
- Ивано-Франковск
- Запорожье
В Турции:
- Стамбул
- Анкара
- Измир
- Бодрум
- Даламан
- Бурса
- Адан
- Газипаша
Отметим, украинский лоукостер SkyUp летом запустит масштабную полетную программу в Тирану – столицу Албании. Рейсы будут осуществляться сразу из четырех городов Украины: Киева, Харькова, Львова и Запорожья.
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