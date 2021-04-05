Украина и Турция договорились о расширении авиасообщения между странами и добавили 112 рейсов в неделю. Это касается авиакомпаний обеих стран.

Об этом сообщил Директорат гражданской авиации Турции. Отмечается, что либерализацию провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран.

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Теперь у авиакомпаний есть возможность открыть регулярные рейсы из города Газипаша в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье.

Количество рейсов Киев – Газипаша может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, и 7 рейсов из региональных аэропортов Украины.

В соглашение формально внесены Донецк, Симферополь и Севастополь, однако полеты сюда не могут выполняться.

В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились вдвое увеличить квоту на маршруте Киев – Бодрум – с семи до 14 рейсов в неделю. Новыми возможностями уже воспользовались МАУ и SkyUp.

Между какими городами авиакомпании могут выполнять регулярные рейсы?

В Украине:

Киев

Днепр

Одесса

Харьков

Львов

Херсон

Николаев

Винница

Черновцы

Ивано-Франковск

Запорожье

В Турции:

Стамбул

Анкара

Измир

Бодрум

Даламан

Бурса

Адан

Газипаша

Отметим, украинский лоукостер SkyUp летом запустит масштабную полетную программу в Тирану – столицу Албании. Рейсы будут осуществляться сразу из четырех городов Украины: Киева, Харькова, Львова и Запорожья.