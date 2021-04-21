Согласно расписанию, SkyUp полетит в столицу Великобритании 24 июня. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – во вторник, четверг и воскресенье.

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Самолеты лоукостера будут вылетать из аэропорта Борисполь в 08:00 и прилетать в Лутон в 09:25. Обратные вылеты запланированы на 10:25 с прибытием в 15:40. Продолжительность полета – 3 – 3,5 часа.

Стоимость билетов на рейс Киев – Лондон составляет 560 гривен в одну сторону. Из Лондона в Киев – от 1200 гривен.

Самый низкий тариф Basic включает перевозку только ручной клади с весом до 9 килограмм и габаритами до 55х40х20 сантиментов.

Кроме SkyUp на линии Киев – Лондон представлены еще три авиакомпании:

МАУ летает из аэропорта Борисполь в аэропорты Хитроу и Гатвик

Wizz Air осуществляет полеты из аэропорта "Киев" в Лутон

Ryanair выполняет рейсы из аэропорта Борисполь в аэропорт Станстед

Условия въезда в Великобританию

Великобритания позволяет въезд гражданам Украины. Перед вылетом необходимо пройти тест методом ПЦР или LAMP, не позднее, чем за 72 часа.

По данным сайта украинского МИД, прибывшие в Великобританию должны пройти 10-дневную самоизоляцию. Также тем, кто остается в Англии, на 2-й и 8-й день нужно сделать тест за свой счет.

Отметим, ранее украинский лоукостер SkyUp заявил, что планирует запустить рейсы из Киева в турецкий город Измир и обратно.