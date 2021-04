Автором работы "What is Ukraine?" есть Назар Дорош, который уже не раз удивлял пользователей Интернета подобными видео. Проект "Ukraine is my Home" – тоже его творение.

На кадрах можно увидеть разные города и достопримечательности нашей страны. В частности, Карпаты, скалы Довбуша, озеро Синевир, Киев. Следует отметить, что качество картинки поражает.

Об Украине говорили разное и часто не о хорошем, но это пережитки прошлого. Мы должны учиться сеять плоды добра в своем сознании и всегда стремиться к лучшему, не забывая о проблемах, – говорится в заметке к видео.

По словам Назара, работа иллюстрирует стремление, талант людей и "раскрывает живописность нашей земле".

Отметим, ранее компания Google представила проект для развития туризма в Украине. Они будут помогать туристической отрасли раскрыть свой потенциал с помощью технологий, инструментов и учебных ресурсов.