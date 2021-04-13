Развивают его в партнерстве и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства развития туризма Украины.
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"Сегодня, когда индустрия туризма сталкивается с большими вызовами, связанными с пандемией COVID-19, Google работает с представителями отрасли, чтобы помочь им в восстановлении с помощью технологий, чтобы они могли подготовиться, внедрить инновации и быть готовыми к сегодняшним и будущим вызовам", – сказал директор по бизнес-операций Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.
В рамках кампании "Google для туризма" были организованы онлайн-проекты, направленных на повышение цифровых навыков для среднего и малого бизнеса, туристических ассоциаций, государственных и общественных работников туристического сектора.
Сотрудничество с Google является стратегически важной для улучшения цифровой грамотности представителей туристической индустрии. Такое взаимодействие даст дополнительные возможности использовать уникальные цифровые решения для продвижения на глобальном уровне, развития туристического потенциала уникальных природных и культурных объектов Украины,
– заявила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.
Компания Google Украина также представила гастрономическую карту и проект по оцифровке национальных парков Украины.
Аутентичные вкусы Украины
Это новый проект, который дополнит сайт "Аутентичная Украина". Организаторы хотят способствовать развитию внутреннего туризма через популяризацию и сохранение традиций приготовления блюд и напитков. На сайте есть гастрономическая карта, на которой можно выбрать регион и совершить виртуальное путешествие уникальными вкусами Украины.
Украинские популярные блюда \ Скрин с сайта
Оцифровка национальных парков Украины
Этот проект реализовали при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. В общем сейчас 16 национальных оцифрованных парков 13 областях Украины в формате Street View.
Список оцифрованных национальных природных парков:
- НПП "Голосеевский" (г. Киев)
- НПП "Нижнеднестровский" (Одесская область)
- НПП "Нижнеднепровский" (Херсонская область)
- НПП "Мезинский" (Черниговская область)
- НПП "Гетманский" (Сумская область)
- НПП "Нижнесульский" (Черкасская область)
- НПП "Вижницкий" (Черновицкая область)
- НПП "Ужанский" (Закарпатская область)
- НПП "Гуцульщина" (Ивано-Франковская область)
- НПП "Соколивские Бескиды" (Львовская область)
- НПП "Зачарованный край" (Закарпатская область)
- НПП "Черемошский" (Черновицкая область)
- НПП "Верховинский" (Ивано-Франковская область)
- НПП "Карпатский" (Ивано-Франковская область)
- НПП "Дерманско-Острожский" (Ровенская область)
- НПП "Кременецкие горы" (Тернопольская область)