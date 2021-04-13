Редакция пообщалась с экологами, учеными и врачами. Они рассказали в чем же причина появления, а также захватят ли медузы пляжы украинских морей в 2021 году.

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Какие медузы водятся в Черном и Азовском морях?

В Украине водятся два вида: аврелия аурита и коренерот черноморский. Аврелия маленькая по размерам и абсолютно безопасна, а вот коренерот черноморский больше, может вызвать ожоги, но не смертельные.

Медузы наших морей как таковой опасности не несут, только создают дискомфорт для отдыхающих, – говорит доцент биологического факультета Львовского национального университета, зоолог Игорь Дикий.

Где медуз в украинских морях больше всего?

Присутствие медуз в Черном и Азовском морях зависит от количества планктона. Эколог Вера Гетманенко объяснила, что медузы в Черном море всегда были, есть и будут. Их расположение зависит от температурного фактора.

В Азовском море медуз становится все больше. Аврелия и коренерот размножаются в северо-западной части Азовского моря. Из курортных городов, которые больше всего страдают: Геническ, Кирилловка и Бердянск.



Нашествие медуз / Фото: tv5.zp.ua

Почему медуз становится все больше?

Сейчас в Азовском море есть все благоприятные условия для медуз: температурный фактор, кормовая база и высокий уровень солености воды.

Поэтому как только наступает потепление воды, у медуз быстрее начинается вегетативный период. Это означает, что если они здесь зимуют, начинают раньше размножаться.

Что делать, если вас ужалила медуза?

промыть ожог морской или соленой водой, если остались жгучие нити – забрать, но не голыми руками

нейтрализовать яд с помощью геля с содержанием гидрокортизона

аллергикам стоит принимать антигистаминный препарат

если боль сильная – выпить обезболивающее

пить много чистой воды, ни в коем случае не употреблять алкоголь



Медузы на пляже Азовского моря / Фото: rubryka.com

Будет ли нашествие медуз летом 2021?

Вера Гатманенко не советует надеяться на то, что в этом году в связи с продолжающимся снижением температуры медузы исчезнут. Но прогнозирует, что они могут появиться позже.

Был короткий период, но все же низких температур. Прибрежная зона моря замерзла. В связи с этим, у нас есть надежда на то, что медузы появятся в более поздний период, – говорит она.

Во второй половине лета экологи ожидают увеличения количества медуз у берега, однако все будет зависеть от погодных условий. В высокий сезон (июль, август) температура воздуха самая высокая, поэтому медуз много.

Если хотите отдыхать без медуз – отправляйтесь к морю в мае и в начале июня.