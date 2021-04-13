Редакция пообщалась с экологами, учеными и врачами. Они рассказали в чем же причина появления, а также захватят ли медузы пляжы украинских морей в 2021 году.
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Какие медузы водятся в Черном и Азовском морях?
В Украине водятся два вида: аврелия аурита и коренерот черноморский. Аврелия маленькая по размерам и абсолютно безопасна, а вот коренерот черноморский больше, может вызвать ожоги, но не смертельные.
Медузы наших морей как таковой опасности не несут, только создают дискомфорт для отдыхающих, – говорит доцент биологического факультета Львовского национального университета, зоолог Игорь Дикий.
Где медуз в украинских морях больше всего?
Присутствие медуз в Черном и Азовском морях зависит от количества планктона. Эколог Вера Гетманенко объяснила, что медузы в Черном море всегда были, есть и будут. Их расположение зависит от температурного фактора.
В Азовском море медуз становится все больше. Аврелия и коренерот размножаются в северо-западной части Азовского моря. Из курортных городов, которые больше всего страдают: Геническ, Кирилловка и Бердянск.
Нашествие медуз / Фото: tv5.zp.ua
Почему медуз становится все больше?
Сейчас в Азовском море есть все благоприятные условия для медуз: температурный фактор, кормовая база и высокий уровень солености воды.
Поэтому как только наступает потепление воды, у медуз быстрее начинается вегетативный период. Это означает, что если они здесь зимуют, начинают раньше размножаться.
Что делать, если вас ужалила медуза?
- промыть ожог морской или соленой водой, если остались жгучие нити – забрать, но не голыми руками
- нейтрализовать яд с помощью геля с содержанием гидрокортизона
- аллергикам стоит принимать антигистаминный препарат
- если боль сильная – выпить обезболивающее
- пить много чистой воды, ни в коем случае не употреблять алкоголь
Медузы на пляже Азовского моря / Фото: rubryka.com
Будет ли нашествие медуз летом 2021?
Вера Гатманенко не советует надеяться на то, что в этом году в связи с продолжающимся снижением температуры медузы исчезнут. Но прогнозирует, что они могут появиться позже.
Был короткий период, но все же низких температур. Прибрежная зона моря замерзла. В связи с этим, у нас есть надежда на то, что медузы появятся в более поздний период, – говорит она.
Во второй половине лета экологи ожидают увеличения количества медуз у берега, однако все будет зависеть от погодных условий. В высокий сезон (июль, август) температура воздуха самая высокая, поэтому медуз много.
Если хотите отдыхать без медуз – отправляйтесь к морю в мае и в начале июня.