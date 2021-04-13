Редакція поспілкувалася з екологами, науковцями та лікарями. Вони розповіли у чому ж причина появи, а також чи захоплять медузи пляжі українських морів у 2021 році.

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Які медузи водяться у Чорному та Азовському морях?

В Україні водяться два види: аврелія ауріта та коренерот чорноморський. Аврелія маленька за розмірами й абсолютно безпечна, а от коренерот чорноморський більший, може спричинити опіки, але не смертельні.

Медузи наших морів як такої небезпеки не несуть, тільки створюють дискомфорт для відпочивальників, – каже доцент біологічного факультету Львівського національного університету, зоолог Ігор Дикий.

Де медуз в українських морях найбільше?

Присутність медуз у Чорному й Азовському морях залежить від кількості планктону. Еколог Віра Гетманенко пояснила, що медузи у Чорному морі завжди були, є і будуть. Їх розташування залежить від температурного фактора.

В Азовському морі медуз стає все більше. Аврелія і коренерот розмножуються у північно-західній частині Азовського моря. З курортних міст, які найбільше потерпають: Генічеськ, Кирилівка та Бердянськ.



Нашестя медуз / Фото: tv5.zp.ua

Чому медуз стає все більше?

Зараз в Азовському морі є всі сприятливі умови для медуз: температурний фактор, кормова база та високий рівень солоності води.

Через це як тільки настає потепління води, у медуз швидше починається вегетативний період. Це означає, що якщо вони тут зимують, починають раніше розмножуватися.

Що робити, якщо вас вжалила медуза?

промити опік морською або солоною водою, якщо залишились пекучі нитки – забрати, але не голими руками

нейтралізувати отруту за допомогою гелю з вмістом гідрокортизону

алергікам варто приймати антигістамінний препарат

якщо біль сильний – випити знеболювальне

пити багато чистої води й у жодному разі не вживати алкоголь



Медузи на пляжі Азовського моря / Фото: rubryka.com

Чи буде нашестя медуз влітку 2021 року?

Віра Гатманенко не радить сподіватися на те, що цьогоріч у зв'язку з тривалим зниженням температури медуза зникне. Але прогнозує, що вони можуть з'явитися пізніше.

Був короткий період, але все ж низьких температур. Прибережна зона моря замерзла. У зв'язку з цим, у нас є надія на те, що медузи з'являться у пізніший період, – каже вона.

У другій половині літа екологи очікують збільшення кількості медуз біля берега, однак, все залежатиме від погодних умов. У високий сезон (липень, серпень) температура повітря найвища, тому медуз багато.

Тож, якщо хочете відпочивати без медуз – вирушайте до моря у травні та на початку червня.