Розвивають його у партнерстві та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства культури і інформаційної політики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства розвитку туризму України.

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"Сьогодні, коли індустрія туризму стикається з великими викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19, Google працює з представниками галузі, щоб допомогти їм у відновленні за допомогою технологій, щоб вони могли підготуватися, впровадити інновації і бути готовими до сьогоднішніх і майбутніх викликів", – сказав директор з бізнес-операцій Google в Східній Європі Дмитро Шоломко.

У рамках кампанії "Google для туризму" було організовано ряд онлайнпроєктів, спрямованих на підвищення цифрових навичок для середнього та малого бізнесу, туристичних асоціацій, державних і громадських працівників туристичного сектора.

Співпраця з Google є стратегічно важливою для поліпшення цифрової грамотності представників туристичної індустрії. Така взаємодія дасть додаткові можливості використовувати унікальні цифрові рішення для просування на глобальному рівні, розвитку туристичного потенціалу унікальних природних і культурних об'єктів України,

– заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Компанія Google Україна також представила гастрономічну карту та проєкт з оцифровування національних парків України.

Автентичні смаки України

Це новий проєкт, який доповнить сайт "Автентична Україна". Організатори хочуть сприяти розвитку внутрішнього туризму через популяризацію та збереження традицій приготування страв і напоїв. На сайті є ​​гастрономічна карта, на якій можна вибрати регіон і здійснити віртуальну подорож унікальними смаками України.



Українські популярні страви \ Скрін з сайту

Оцифровування національних парків України

Цей проєкт реалізували за підтримки Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України. Загалом зараз є 16 національних оцифрованих парків 13 областях України в форматі Street View.

Список оцифрованих національних природних парків: