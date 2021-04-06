Путешественник и ведущий Дмитрий Комаров объявил о запуске нового проекта "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" – покажут новые места отдыха в стране.

Он отметил, что снять такие выпуски программы его давно просили зрители. И теперь у него важная миссия – показать, как и где отдыхать в Украине. А также доказать, что отдых здесь не хуже, чем на легендарных курортах.

Читайте также: Добыча золота и как живут потомки королей: Дмитрий Комаров продолжает путешествовать Пакистаном

"Активный отдых, экстрим и необычные места – не в экзотических странах, а дома. Наш фирменный стиль, но это не #мирнаизнанку", – сказал путешественник.

Уже очевидно, что карантин никуда не денутся, и мир полностью не откроется. Самое время изучать Украину. А посмотреть есть на что. Какой он – бесплатный пятизвездочный отдых на "Украинских Мальдивах"? Где найти Венецию, не выезжая за пределы своей страны? Что водится в украинской Амазонке? Где у нас своя экзотическая "Африка", саванны, целебное "Мертвое море", своя "Сахара"?

– отметил Комаров.

Дмитрий пообещал показать популярные места для отдыха с нового ракурса и открыть новые туристические направления.

"Украина настолько яркая и впечатляющая, что здесь найдет отдых по душе и настоящий экстремал, и сторонник романтики на морском побережье с идеальной водой, и искатель мистики, мест силы, и даже опытный гастро-турист", – добавил ведущий.

В отличие от экспедиций "Мира наизнанку" в людоедов Новой Гвинеи и в племена Бразилии, после моего нового украинского проекта вы сможете безопасно и с удовольствием повторить маршрут. Хотя, для придания особого привкуса проекта, в нем, конечно же, будут экстремальные элементы в фирменном стиле "наизнанку". Прыжки, полеты, рекорды. Это была одна из моих самых ярких экспедиций,

– поделился впечатлениями Дмитрий.

Ведущий отметил, что получил нереальное удовольствие от большой экспедиции по Украине.

"У нас невероятные, очень гостеприимные люди, фантастически вкусная и недорогая еда, волшебная природа и безграничные возможности для развития туризма. Потенциал, чтобы стать одной из самых туристических стран Европы. Следите за анонсами", – подытожил путешественник.