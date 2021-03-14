В новой серии "Мира наизнанку. Пакистан" Дмитрий Комаров отправился в места, которые прославились "золотыми реками". Найдя здесь золотой самородок – можно разбогатеть за один день.

Команда "Мир наизнанку" продолжает цикл программ из пакистанского горного региона Гилгит-Балтистан. В новой серии тревел-шоу покажзали места, которые называют "золотой землей".

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Еще в древности торговцы, которые проходили здесь по Шелковому пути, говорили, что золото буквально лежит на берегах рек. Сегодня эту особую ценность региона используют группы кочевников, которые уже много поколений живут за счет добычи золота.

Дмитрий Комаров решил проверить, сколько золота можно действительно найти в горных реках. Вместе с золотоискателями ведущий отправился испытывать собственную удачу.



Дмитрий Комаров отправился искать золото / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Пакистанские золотоискатели – это небольшая группа кочевников, которые в предгорье Кашмира передвигаются от одного месторождения к другому. На один день путешественник стал полноценным членом их команды и показал, где и как добывают самый желанный металл в мире древними методами, вручную, абсолютно без участия техники.



"Мир наизнанку. Пакистан" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Работа действительно тяжелая. Представьте, у вас нет дома, вы живете в палатках, моете берег реки, зарабатываете так деньги. А когда месторождение беднеет – просто ищете другую точку, перемещаете палаточный городок дальше по течению и продолжаете промывать песок и камни каждый день, десятилетиями, – рассказывает Дмитрий о золотоискателях.

Они поведали ведущему о неизвестных магических свойствах золота. А также помогли приблизиться к главной цели – найти сильнейшего шамана и спросить у него о будущем.

Также Комаров познакомился с прямым потомком королевской семьи, что разбогатела путем добычи золота. Принц поделился как сегодня живет семья королей, что у них осталось от былой роскоши, и секретом продления жизни.

Подробнее смотрите в видео:

Напомним, ранее Дмитрий Комаров отправился на поиски истоков создания мира по следам древних историй человечества и показал места, которые описаны в Библии и Коране. Команда была вынуждена поехать в самую опасную провинцию Пакистана – Белуджистан, туда, где по легенде, встретились Адам и Ева.