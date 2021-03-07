В тревел-шоу "Мир наизнанку. Пакистан" начался цикл программ о Гилгит-Балтистане в горах Кашмира. В этом регионе в реках находят сокровища, шаманы предсказывают будущее, а люди живут более 100 лет.

В новой серии, которая вышла 6 марта, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправились в экспедицию горным Пакистаном.

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Согласно легендам, на стыке тектонических плит, в горной системе Каракорум расположен источник энергии невероятной силы. Места, которые посетила команда, связаны с мистической страной Шангри-Ла – "раем на Земле". Отмечается, что многие путешественники пытались найти ее, ведь, говорят, что здесь якобы есть фонтан бессмертия.

Эта экспедиция в горы отличается от всех предыдущих. Мы отправляемся в действительно мистическое место, где происходят вещи, которые можно смело назвать сверхъестественными. Наша цель – найти сильнейших шаманов Пакистана. И на пути к этой цели мы увидим будто совершенно другую планету, – рассказал ведущий.



Дмитрий Комаров отправился к горному Пакистану / Фото: пресс-служба 1+1

Комаров признался, что несмотря на большой опыт путешествий, горный Пакистан удивил его.

Я не мог поверить, когда стоял у фантастически красивого озера Аттабад, что оно появилось не миллион, а всего 10 лет назад, после страшной природной катастрофы. Причем трагедия стала толчком для развития туризма, превратив это потерянное в горах место на самый популярный среди туристов в Пакистане, – поделился путешественник.

Самое интересное, что появление этого озера после природной катастрофы предусматривали еще древние шаманы.



Дмитрий Комаров побывал в горах Каракорум / Фото: пресс-служба 1+1

Также он добавил, что не верил своим глазам, когда ехал за рулем по Каракорумском шоссе – идеальном автобане высоко в горах. Он проходит в том месте, где когда-то лежал знаменитый Шелковый путь. Комаров говорит, что это не просто дорога, а стратегический проект Пакистана и Китая, который очень скоро кардинально изменит для Поднебесной систему распространения товаров по миру.



Дмитрий Комаров в Пакистане / Фото: пресс-служба 1+1

Ведущий посетит королевские дворцы, в одном из которых можно увидеть колонну, где по легенде, несколько веков назад замуровали одного из претендентов на престол.

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Напомним, ранее Дмитрий Комаров отправился на поиски истоков создания мира по следам древних историй человечества и показал места, которые описаны в Библии и Коране. Команда была вынуждена поехать в самую опасную провинцию Пакистана – Белуджистан, туда, где по легенде, встретились Адам и Ева.