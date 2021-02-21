В новом выпуске "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправились на поиски истоков создания мира по следам древних историй человечества и показали места, которые описаны в Библии и Коране.

Чтобы разгадать загадку одного из самых необычных мест на планете, они были вынуждены уехать в самую опасную провинцию Пакистана – Белуджистан.

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Сюда запрещено приезжать туристам, но команда "Мира наизнанку" получила специальное разрешение на съемки с соблюдением правил безопасности и в сопровождении вооруженной охраны.

Белуджистан – это фантастический регион, не похожий ни на один другой на планете. Сюда могли бы приезжать миллионы туристов, чтобы увидеть эти места, прикоснуться к ним. Но это самая опасная провинция Пакистана, – рассказывает путешественник.

Он также отметил, что сейчас эти места туристы могут увидеть только в программе. Дмитрий надеется, что когда-нибудь локации, которые имеют невероятно высокий туристический потенциал, будут доступны для всех желающих.



Дмитрий Комаров в Белуджистане / Фото пресс-службы канала "1+1"

Если верить последователям суфизма, одной из течений ислама, то именно здесь происходили события, описанные в священных книгах. По суфийской легенде, здесь встретились Адам и Ева, а Ноев ковчег причалил к одной из местных скал.



Украинский путешественник показал место, где по легенде, встретились Адам и Ева / Фото пресс-службы канала "1 + 1"

Кроме того, суфии утверждают, что с этим регионом связаны не только истории о сотворении мира, но и предсказания конца света. Дело в том, что в одной из священных пещер есть камень, который указывает на то, как долго осталось существовать человечеству.

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Напомним, ранее Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко проводили зимние каникулы в южноазиатской островной стране. Он рассказал о вариантах отдыха на Мальдивах.