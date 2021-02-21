У новому випуску "Світ навиворіт" Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв вирушили на пошуки витоків створення світу слідами найдавніших історій людства і показали місця, які описані в Біблії й Корані.

Щоб розгадати загадку одного з найбільш незвичайних місць на планеті, вони були змушені поїхати у найнебезпечнішу провінцію Пакистану – Белуджистан.

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Сюди заборонено приїжджати туристам, але команда "Світу навиворіт" отримала спеціальний дозвіл на зйомки з дотриманням правил безпеки та в супроводі озброєної охорони.

Белуджистан – це фантастичний регіон, не схожий ні на один інший на планеті. Сюди могли б приїжджати мільйони туристів, щоб побачити ці місця, доторкнутися до них. Але це найнебезпечніша провінція Пакистану, – розповідає мандрівник.

Він також зазначив, що зараз ці місця туристи можуть побачити тільки в програмі. Дмитро сподівається, що коли-небудь локації, які мають неймовірно високий туристичний потенціал, будуть доступні для всіх охочих.



Дмитро Комаров у Белуджистані / Фото пресслужби каналу "1+1"

Якщо вірити послідовникам суфізму, одній з течій ісламу, то саме тут відбувалися події, описані у священних книгах. За суфійською легендою, тут зустрілися Адам і Єва, а Ноїв ковчег причалив до однієї з місцевих скель.



Український мандрівник показав місце, де за легендою, зустрілися Адам і Єва / Фото пресслужби каналу "1+1"

Крім того, суфії стверджують, що із цим регіоном пов'язані не тільки історії про створення світу, а й передбачення кінця світу. Річ у тім, що в одній зі священних печер є камінь, який вказує на те, як довго залишилося існувати людству.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров з дружиною Олександрою Кучеренко проводили зимові канікули в південноазійській острівній країні. Він розповів про варіанти відпочинку на Мальдівах.