У тревел-шоу "Світ навиворіт. Пакистан" розпочався цикл програм про Гілгіт-Балтистан в горах Кашміру. У цьому регіоні в річках знаходять скарби, шамани пророкують майбутнє, а люди живуть більше ніж 100 років.

У новій серії, яка вийшла 6 березня, Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв вирушили в експедицію гірським Пакистаном.

Читайте також Ціни для туристів, найвищі пальми та кава: цікаві факти про Колумбію

За легендами, на стику тектонічних плит, у гірській системі Каракорум розташоване джерело енергії неймовірної сили. Місця, які відвідала команда, пов'язують з містичною країною Шангрі-Ла, яку ще називають "раєм на Землі". Зазначається, що багато мандрівників намагалися знайти її, адже, кажуть, що тут нібито є фонтан безсмертя.

Ця експедиція в гори відрізняється від усіх попередніх. Ми вирушаємо у дійсно містичне місце, де відбуваються речі, які можна сміливо назвати надприродними. Наша мета – знайти найсильніших шаманів Пакистану. І на шляху до цієї мети ми побачимо ніби абсолютно іншу планету, – розповів ведучий.



Дмитро Комаров вирушив до гірського Пакистану / Фото: пресслужба 1+1

Комаров зізнався, що попри великий досвід подорожей, гірський Пакистан здивував його.

Я не міг повірити, коли стояв біля фантастично красивого озера Аттабад, що воно з'явилося не мільйон, а лише 10 років тому, після страшної природної катастрофи. Причому, трагедія стала поштовхом для розвитку туризму, перетворивши це загублене у горах місце на найпопулярніше серед туристів у Пакистані, – поділився мандрівник.

Найцікавіше, що появу цього озера після природної катастрофи передбачали ще древні шамани.



Дмитро Комаров побував у горах Каракорум / Фото: пресслужба 1+1

Також він додав, що не вірив своїм очам, коли їхав за кермом по Каракорумському шосе – ідеальному автобану високо в горах. Він проходить у тому місці, де колись лежав знаменитий Шовковий шлях. Комаров каже, що це не просто дорога, а стратегічний проєкт Пакистану і Китаю, який дуже скоро кардинально змінить для Піднебесної систему розповсюдження товарів по світу.



Дмитро Комаров у Пакистані / Фото: пресслужба 1+1



Ведучий відвідає королівські палаци, в одному з яких можна побачити колону, де за легендою, кілька століть тому замурували одного з претендентів на престол.

Детальніше дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров вирушив на пошуки витоків створення світу слідами найдавніших історій людства і показав місця, які описані в Біблії й Корані. Команда була змушена поїхати у найнебезпечнішу провінцію Пакистану – Белуджистан, туди, де за легендою, зустрілися Адам і Єва.