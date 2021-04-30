Самой выдающейся достопримечательностью города является благородный Золочевский замок, музейный заповедник Львовской картинной галереи, который включен в туристический маршрут "Золотая подкова Львовщины". Историческая и архитектурная достопримечательность XVII века национального значения возрожденная из забвения невероятными усилиями историка искусства Бориса Возницкого, который всю свою жизнь посвятил сохранению украинского культурного наследия.

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История замка

Золочевский замок начинает отсчет своей звездной истории как семейного гнезда польских магнатов Собеских в начале 17 века, когда на месте бывшего деревянного укрепления была построена каменная крепость оборонного характера. Скрытый за высоким валом с бастионами и равелином, двухэтажный замок эпохи Возрождения выдержал несколько неудачных нападений татар и даже был занят и изуродован турецкой армией в 1672 году.

Однако замок был быстро возрожден благодаря будущему королю Польши Иоанну Собескому. Позже под влиянием современной восточной моды королева Мария Казимири инициировала строительство элегантного китайского дворца – ротонды, которая сегодня напоминает розово-белый праздничный торт с элегантной колоннадой, ажурным балконом, нежным шпилем.

Золочевский замок / Фото ukraine-is

Совмещая функции мощной военной крепости и уютной, комфортно оборудованной королевской резиденции (многие источники упоминают о высокотехнологичных системах отопления и канализации), замок переживал лучшие времена. Можно только представить, какая бурная аристократическая жизнь бурлила в стенах замка в те богемные безоблачные годы.

Исчезновение семьи Собеских и неоднократная смена владельцев замка привели к его упадку. В начале XIX века аристократическое прошлое замка достигло конца, когда австрийское правительство установило здесь военный лагерь. Но худшие времена еще были впереди.

В конце 19 века бывшая королевская резиденция становится австрийской государственной тюрьмой.

В течение почти 80 лет практически разрушенный замок выполнял зловещую роль надзирателя, и тысячи людей были лишены здесь не только свободы, но и жизни. Драматичной страницей в истории замка был 1939-1941 гг. – в то время здание служило тюрьмой НКВД Советского Союза. Очевидцы свидетельств о нечеловеческих преступлениях советской системы пугают, но еще страшнее то, что спираль истории неумолимая.

Памятник-часовня установлен в 1995 году в память о замученных в замке Золочевской крепости политзаключенных. В послевоенные годы в замке размещалось профессионально-техническое училище.

Лишь в начале 1970-х годов с передачей комплекса Львовской картинной галереи началось возрождение историко-архитектурного памятника. Масштабная реконструкция замка требовала много времени и значительных финансовых вложений, однако Борис Возницкий не видел препятствий в благородных мероприятиях возвращения к жизни жемчужин украинского архитектурно-художественного наследия.

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Золочевский замок в настоящее время

Реконструированный Золочевский замковый комплекс поражает своей контрастностью лирической красоты (только Китайский дворец чего стоит) и драматизмом событий, что его тихие стены хранят в своей памяти. Проехав подъемный мост через когда-то глубокий ров и пересекая кованые железные ворота замка, можно лицезреть на миниатюрный сад с цветниками, ухоженные газоны, экзотические магнолии, барочные скульптуры и изысканный фонтан.

Сегодня замок гостеприимно принимает сотни тысяч туристов и открывает перед ними завесу своей богатой истории, окутанной романтикой прошлого, мистическими легендами и трагическими тайнами. Из глубины прошлого замка раздаются звуки громких маршей и полонезов, беззаботный смех европейской знати и мечтательный шепот королевской пары, залпы орудий и стоны политических заключенных.

Сейчас замковый комплекс состоит из Королевского (Великого) и Китайского дворцов, двухэтажных ворот и укреплений. Интерьер Большого дворца почти не сохранился, в отличие от систем отопления и водоотведения.

Сегодня экспозиция из фондов Львовской картинной галереи расположена в замке, который был открыт для туристических посещений в 2009 году. Здесь вы можете ознакомиться с интересными образцами стилизованных предметов интерьера 17 – 18 веков, живописными копиями работ ведущих европейских художников, регалиями рыцарских орденов, интересной коллекцией охотничьих трофеев. Китайский дворец демонстрирует искусство Востока – Древнего Египта, Японии, Китая, Индии, Индонезии и тому подобное.

Интересные факты

Мистические камни с готическим секретным кодом, недавно найденные вблизи села Новоселки, были размещены во дворе замка. Одна из легенд связывает камни-сообщения с таинственными сокровищами рыцарей-тамплиеров. Вряд ли кто-то сможет расшифровать путь к сокровищам, но никто не отказывается от шанса загадать желание и покрутить пальцем в отверстии камня, чтобы оно осуществилось.

В реконструированной часовне Благовещения Большого дворца хранится древнейшая Золочевская икона Святого Николая, датированная началом XVII века.

Неподалеку Золочева расположено татарское село Вороняки, первые жители которого принимали участие в строительстве замка.

Как добраться до Золочевского замка

Путь к замку является популярным туристическим маршрутом, поэтому существует несколько способов как добраться до старинного замка.

Если вы любите путешествовать небольшой группой, вы можете поехать туда на собственном автомобиле или общественном транспорте, который курсирует довольно часто. Но если вы предпочитаете туристические экскурсии, в городе можно заказать многие из них.