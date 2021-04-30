Их наибольшее количество сосредоточено на Закарпатье. Приехать сюда можно в любое время года для лечения, релаксации и отдыха.
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5 термальных бассейнов Украины
Гейзер в Железном Порту
Сейчас здесь оборудовали 3 купальни. Две из них содержат горячую воду, а третья – лечебную грязь. Цвет воды в источнике – буро-коричневый, из-за высокой концентрации йода. По своему минеральному составу и плотности, вода в гейзере в шесть раз концентрированнее, чем морская. +70 градусов Цельсия – такая температура воды здесь сохраняется круглый год.
Гейзер в Железном порту / Фото: Instagram / @dikhtatiana
Чаны в Лумшорах
Их изюминкой является то, что оздоровительная процедура проводится под открытым небом независимо от времени года. 18 различных чанов преимущественно расположены у реки, поэтому можно, а скорее, даже нужно, после искупаться в холодной реке.
Эти экзотические ванны положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют общий тонус, омолаживают кожу и насыщают ее минералами.
Термальный бассейн "Жаворонок" в Берегово
Термальные бассейны этого оздоровительного комплекса известные на всю Украину. Секрет в том, что вода идет прямо из скважин глубиной 1200 метров – она не поддается технической или химической обработке.
Комплекс обладает сразу двумя термальными источниками – под открытым небом и непосредственно в стенах центра. Температура воды составляет от +25 градусов Цельсия до +40.
Крытый бассейн комплекса / Фото: zhayvoronok.net
Бассейн под открытым небом в комплексе "Жаворонок" / Фото: zhayvoronok.net
Комплекс "Деренивская купель" в Нижнем Солотвино
По легенде, целебные воды этой местности могут вернуть не только здоровье, но и молодость. Она славится различными водами, что объединяются имеющимся высоким содержанием кремния.
"Закарпатская 1" – вода для внутреннего использования, которая проводит детоксикацию организма и замедляет его старение. "Закарпатскую 2" полезно использовать женщинам в виде ванн для лечения и профилактики ряда гинекологических заболеваний.
Термальные воды Косино
На территории расположены три термальных бассейна для взрослых и один бассейн для детей, в каждом из которых температура достигает 40 – 42°C.
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Наибольшей популярностью пользуются "бассейны-близнецы", а изюминкой комплекса является крупнейший в мире термальный бассейн "Золотой кран здоровья" с фонтанами-джакузи, выполненными в виде традиционных закарпатских напитков.
Термальные воды Косино / Фото: Instagram / @mizuravictoria
Приятного отдыха!