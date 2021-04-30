Их наибольшее количество сосредоточено на Закарпатье. Приехать сюда можно в любое время года для лечения, релаксации и отдыха.

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5 термальных бассейнов Украины

Гейзер в Железном Порту

Сейчас здесь оборудовали 3 купальни. Две из них содержат горячую воду, а третья – лечебную грязь. Цвет воды в источнике – буро-коричневый, из-за высокой концентрации йода. По своему минеральному составу и плотности, вода в гейзере в шесть раз концентрированнее, чем морская. +70 градусов Цельсия – такая температура воды здесь сохраняется круглый год.



Гейзер в Железном порту / Фото: Instagram / @dikhtatiana

Чаны в Лумшорах

Их изюминкой является то, что оздоровительная процедура проводится под открытым небом независимо от времени года. 18 различных чанов преимущественно расположены у реки, поэтому можно, а скорее, даже нужно, после искупаться в холодной реке.

Эти экзотические ванны положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют общий тонус, омолаживают кожу и насыщают ее минералами.