Однако мы подготовили подборку, куда можно отправиться на авто недалеко от Киева.

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Карьер Высокий камень

Для того, чтобы насладиться сосновыми лесами, не нужно ехать на Полесье. В 50 километрах от Киева находится затопленный карьер Высокий замок. Когда-то здесь добывали гранит, однако сейчас место покрыто большим чистым озером.

Его скалистые берега иногда достигают 10 метров, привлекает экстремалов, заядлых покорить высоту. Обычно сюда приезжают отдыхать. Поэтому советуем запастись купальными костюмами и спортинвентарем, например мячом.



Карьер Високий камень \ Фото we.org.ua Как доехать: Не доезжая до поворота на село новгородскими, по трассе Киев - Чоп, направляйтесь в село Городского по левой развилке. Пещера Геонавт Это самая большая пещера в области, длиной 60 метров. На стене туннеля удивительный высеченный храм, однако откуда он взялся и для чего – ученые до сих пор не выяснили. Это создает атмосферу загадки и мостики. Поскольку пещера находится в лесу, найти ее бывает непросто: вход – это небольшой тоннель на высоте 5 метров. Пещера находится под наклоном вверх, поэтому заранее рекомендуем обеспечить себя водой и удобной одеждой. Интересно! В столице Турции взорвали 8 миллионов тюльпанов: цветные фото Как доехать: Вблизи села Ходосовка ищите коттеджный поселок "Золотые ворота", у шлагбаума пройдите в ближайшее поворота, далее через ворота спуститесь по тропинке к входу в пещеру. На обратном пути вы можете воспользоваться сервисом АЗК, на Столичном шоссе, и бесплатно почистить обувь после пещер.

Печера Геонавт \ Блог Пора в поход Усадьба фон Мекк Усадьба еще в 19 веке была построена состоятельным бароном фон Мэком. Он приложил максимум усилий и средств, чтобы построить помпезное здание. А еще его женой была племянница Петра Чайковского, поэтому композитор был здесь частым гостем. Возможно, именно поэтому здесь так чувствуется дух романтизма и творчества. Два этажа, украшенные резьбой, терраса и мансарда - то, ради чего стоит посетить это место. Настоящая находка для любителей насладиться спокойствием природы, старинной роскошью и погулять в парке неподалеку. Как доехать: Усадьба находится в селе Копылов в 40 километрах от Киева. Усадьба Хоецких Его часто называют "Малым Эрмитажем" – усадьбу окружает ухоженный парк с большим количеством цветов и фонтанов. Сюда часто приезжают, чтобы устроить настоящие профессиональные фотосессии, ажде здание и разнообразие растений поражает. Однако следует учитывать определенные правила поведения, поскольку усадьба принадлежит Свято-Введенском монастырю. Настоящий замок, огороженный высоким каменным забором и башнями по периметру, находится в 49 километрах от Киева. Как доехать: В село Томашовка, в котором находится усадьба, лучше добираться одесской магистралью в сторону Фастова или по трассе в Ирпень. Усадьба Остен Сакен Когда-то здесь были необычные беседки, фруктовые теплицы и роскошный парк с мостиком на реке. Однако после пожара большая часть территории просто уничтожилась. Зато остались помпезные руины, в которых часто приезжают пофотографироваться и почувствовать эту, одновременную пугливых и загадочную, атмосферу. Усадьба, построенная в 19 веке, принадлежала графу Карлу Сакену и передавалась его потомкам по наследству. Как доехать: Усадьба находится всего в 38 километров от Киева между селами Немашаевим и Мироцкая. Уникальный вид на Днепр в селе Витачив Об этом месте почти никто не знает ... Однако здесь открывается уникальный вид на Днепр, который недоступен для большинства людей. Всего в 38 километрах от Киева можно понаблюдать за птицами и полюбоваться рекой. Читайте также: В Одессе цветут первые весенние цветы: фантастические фото Здесь почти никогда нет туристов, и природа - совершенно девственница. Это дает возможность побыть наедине с собой и раствориться в окружающей флоре. Как доехать: По трассе в направлении Обухова следуйте до поворота на село Витачев. Дендропарк Александрия

Когда-то здесь гуляли Тарас Шевченко и Александр Пушкин. Парк является одним из крупнейших в Восточной Европе и крупнейшим среди оформленных архитектурно-ландшафтных в Украине. Поскольку территория внушительных размеров – почти 300 гектаров, при входе можно арендовать велосипед. Именно так вы можете с легкостью осмотреть и тамошнюю архитектуру, поражает своей красотой.

Как доехать: Дендропарк находится в 70 километрах от Киева в городе Белая Церковь, поэтому советуем позаботиться о топливе в автомобиле и все необходимые вещи заранее.

В Google-картах недавно появилась функция, позволяющая посмотреть актуальные цены в ближайших АЗК SOCAR и доступные сервисы, чтобы выбрать удобную автозаправку по дороге. Советуем пользоваться подобными функциями, ведь это значительно экономит время, чтобы потратить его на более интересные вещи.

Ландшафтный парк Буки

При въезде на территорию является затоплен на половину мостик. Это сделано для мойки колес автомобилей гостей. Сюда приезжают по разным причинам - прогуляться по аллеям парка, пофотографироваться у оригинальных скульптур, посетить храм святого Евгения или полюбоваться озером. За парком регулярно ухаживают, даже проводят экскурсии (10-15 гривен).

Как доехать: Парк находится в селе Буки в 85 километрах от Киева.

Заброшенная спортивная база на Киевском море

Когда-то здесь тренировались к своим соревнований участники Олимпийских игр. Однако после пожара в 1990-х годах база стала никому не нужна. Заброшенная территория поражает своими масштабами и атмосферой, чем и привлекает гостей из окрестностей. Рекомендуем взять удобную обувь, ведь здесь вы не найдете проложенных дорог или специально оборудованных троп.



Заброшення база \ Фото life.bodo.ua

Как доехать: База находится в 8 километров от Киева возле Киевской ГЭС в Вышгороде.

Село Триполье

Трипольцы впервые начали пользоваться колесом и приручили лошадь. А еще они никогда не оставляли следов после проживания на любой территории. Как им это удавалось – до сих пор остается загадкой для ученых. Однако здесь, в 40 километрах от Киева, находится известный на всю Украину археологический музей.

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Рекомендуем заранее узнать, работает ли он, из-за нестабильности карантина. Еще здесь находится Девич-гора – самая высокая точка Обуховского района и настоящее "место силы", где когда-то существовало славянское святилище.

Как доехать: Найти село очень просто отправляясь по Столичному шоссе.