Это было сделано для украшения города. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса традиционный фестиваль цветов – отменен.

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Если сравнить с предыдущими годами, мы уменьшили количество посаженых тюльпанов на треть. В этом году ежегодный фестиваль тюльпанов не будет проводиться из-за пандемии, – сообщил профессор Йесин Чаатай Сечкин, который возглавляет управление мэрии Стамбула, что занимается парками и зелеными зонами города.

Он добавил, что со всем тем люди смогут полюбоваться цветочными "коврами".



Ежегодный фестиваль цветов в Турции – отменен / Фото: DHA

В парках Emirgan Korusu, Hıdiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı высажено композиции из тюльпанов 56 видов.



В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов / Фото: SHA

Тюльпан – это цветок-символ Турции. Они были популярны еще в период расцвета Османской империи. С 2005 года в Стамбуле проходит Фестиваль тюльпанов, но в 2021 году его отменили впервые.



Люди имеют возможность насладиться тюльпанами в Турции / Фото: DHA

Отметим, ранее мы писали, что в Ужгороде массово начинают расцветать сакуры.