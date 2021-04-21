Об этом рассказал президент областной туристической организации Федор Шандор. Он отметил, что с 20 апреля прогнозируют массовое расцветания.

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Первые розовые сакуры уже цветут в Ужгороде, – говорится в сообщении.

Деревья растут на улице Мытной. Японская вишня высажена вдоль всей дороги от площади Дружбы народов до перекрестка с Собранецкой.

Следует отметить, массовое цветение обычно приходится на конец апреля – начало мая, и длится около 2 недель. Именно тогда в Ужгород приезжают туристы со всего мира, чтобы посмотреть на удивительное зрелище и сделать хорошие фотографии.

В Ужгороде массово "просыпаются" сакуры / Фото: Сергей Гудак / Укринформ

Кроме того, на площади Народной цветет три дерева магнолии.

Напомним, ранее на Херсонщине в Станиславском каньоне зацвели тысячи разноцветных ирисов – желтые и фиолетовые цветы.