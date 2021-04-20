Фотографиями с Станиславского каньона поделился Юрий Сергеев с журналистами. В некоторых местах ирисы одиночные, в других – их десятки.

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Также весной и летом на каньоне цветут душистые травы.

Фото ирисов со Станиславского каньона: Фото Юрия Сергеева

Где расположен Станиславский каньон

Станиславский каньон расположен на Херсонщине, вблизи сел Александровка и Станислав. Общая площадь гор – около 660 гектаров.

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В степном Причерноморье это действительно уникальное место – круче, которые поднимаются прямо над морем. Оттуда можно посмотреть на Днепровско-Бугский лиман, а в хорошую погоду можно увидеть Кинбурнской косе.

Как доехать на Станиславские кручи

Дорога от Херсона займет 45 минут. Между двумя селами Александровки и Станиславу есть поворот налево посреди поля. Там бездорожье, но если перед тем было сухо – можно без проблем доехать машиной.

Также в круч можно добраться междугородним автобусом (расписание). Билеты можно купить сразу перед отправкой. Стоимость билетов – 46 гривен.

Что делать на Станиславского кручах

На кручах можно устроить прогулку или заказать тур на каяках по Днепро-Бугском лимана – 500 гривен с человека. Продолжительность тура около 5:00.

Устроить ночлег можно в палатке или палаточном городке (100 гривен с человека) или арендовать дом примерно за 1000 гривен (до трех человек, + 100 гривен за каждую следующую человека).

Также можно поставить палатку, искупаться в лимане или посмотреть на Аджигольский маяк через бинокль.