Оползень произошел на побережье Нефина в Гвинеде, забрав значительную часть сада на скале сверху. Инцидент зафиксировала Аманда Стаббс, которая находилась там, когда все началось.

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Эта территория известна своей прибрежной эрозией с историей крупных и смертоносных оползней.

Доктор Дэйв Петли с The Landslide Blog заявил, что смещение интересно тем, что сошло в необычно засушливый период года и довольно длительным сходом.

Отмечается, что Аманда сняла видео всего в 180 метрах от своего дома для отдыха.

Хотя я видела последствия многих мелких оползней, я никогда не была свидетелем такого масштаба настолько близко, – поделилась она.

BBC пишет, что один из свидетелей – Сью Куксон, рассказала, что вокруг было несколько человек, и они просто убедились, что под оползнем никого нет, ибо думали, что такое могло произойти.