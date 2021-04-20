Инцидент произошел 17 апреля. Единственный двигатель в самолете модификации Grumman TBF Avenger отказал во время проведения авиашоу.

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Многочисленные очевидцы сняли момент аварийной посадки. Пилот сумел на медленной скорости сесть на воду и при этом не задел людей, которые купались в море.

В непредвиденной ситуации никто не пострадал. Единственный пилот бомбардировщика выбрался из кабины самостоятельно.



Пилот Grumman TBF Avenger / Фото: Facebook / Amber Ditmer



Бомбардировщик совершил аварийную посадку на воду во Флориде / Фото: Facebook / Amber Ditmer​

Что известно о Grumman TBF Avenger?

Это американский палубный бомбардировщик-торпедоносец производства авиакомпании Grumman, разработанный в начале 1940-х годов. Состоял на вооружении военно-морских сил США, Великобритании, Канады, Нидерландов и других стран во времена Второй мировой войны. Самолет прославился в Тихом океане в боях, включали Мидуэй и потопление гигантских японских линкоров Ямато и Мушаси.

Avenger 1945 строительства входит в флоридской компании Valiant Art Command. В январе 2020 году на самолете провели серьезные восстановительные работы, чтобы он снова смог летать.

Отметим, ранее в поле близ Парижа 18 апреля разбился самолет Robin DR400. В результате авиакатастрофы 4 человека погибли.