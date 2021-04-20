Инцидент произошел 20 февраля 2021 года на Boeing 777-200, который совершал полет из Денвера в Гонолулу. Как только самолет взлетел – раздался взрыв.

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Позже от двигателя начали отваливаться фрагменты, а силовая установка загорелась. Пилотам удалось развернуть авиалайнер и посадить его в аэропорту вылета через 24 минуты.

Интересы потерпевших будет представлять фирма Clifford Law, которая известна своим участием в деле о крушении Boeing 737 MAX в Эфиопии в 2019 году.

Пассажиры рейса в Гонолулу думали, что это их последний перелет. Представьте, как они смотрят в окно самолета и беспомощно наблюдают за пожаром двигателя, – прокомментировал основатель юридической фирмы Роберт А. Клиффорд.

Он добавил, что ужас, который испытывают в тот момент пассажиры, как будто продолжается вечность.

Отметим, на борту самолета во время полета находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. Чудом ни один пассажир не пострадал.