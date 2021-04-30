Їх найбільша кількість зосереджена на Закарпатті. Приїхати сюди можна у будь-яку пору року для лікування, релаксації та відпочинку.

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Гейзер в Залізному Порту

Нині тут обладнали 3 купальні. Дві з них містять гарячу воду, а третя – лікувальну грязь. Колір води в джерелі – буро-коричневий, через високу концентрації йоду. За своїм мінеральним складом і щільністю, вода в гейзері в шість разів концентрованіша, ніж морська. +70 градусів Цельсія – така температура води тут зберігається цілий рік.



Гейзер в Залізному порту / Фото: Instagram / @dikhtatiana