Мандрівник вперше досліджуватиме не далекі й маловідомі куточки планети, а рідну країну. Презентує свій новий авторський проєкт про Україну.

До теми Дмитро Комаров готує новий проєкт про подорожі Україною

Дмитро Комаров на власному досвіді доведе, що відпочинок у рідній країні – нічим не гірший, і навіть кращий, ніж на популярних світових курортах. Крім уже відомих туристичних напрямків, відкриє нові місця для відпочинку.



На своїй сторінці в Instagram він показав перші кадри й опублікував яскравий відеоролик.

Спеціально для вас ми зробили яскраву нарізку найкрасивіших місць України. Неймовірні куточки, фантастична природа і неземна краса. І це – лише мала частина того, що ми зняли. Краще попереду!, – пише Дмитро.

На відео можна упізнати острів Джарилгач, Говерлу, рожеві соляні озера в Херсонській області, заповідник Асканія-Нова, українську "пустелю" Олешківські піски, "Венецію" – Вилкове та інші локації.

Саундтреком стала пісня "ШУМ" української групи GO-A, яка зовсім скоро стане представником України на Євробаченні.

Що відомо про "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"?

В кожному випуску проєкту телеведучий розкриватиме туристичний потенціал нашої країни в певній сфері. Він покаже Україну екзотичну, містичну, екстремальну, романтичну, цілющу і, звичайно, кулінарну.

Дмитро пообіцяв показати популярні місця для відпочинку з нового ракурсу і відкрити нові туристичні напрямки.

Відзначимо, зараз Дмитро Комаров досліджує Пакистан. Цього разу мандрівник познайомився з унікальними жителями міста Карачі – "людиною-лисицею".