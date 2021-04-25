Мандрівник вперше досліджуватиме не далекі й маловідомі куточки планети, а рідну країну. Презентує свій новий авторський проєкт про Україну.
До теми Дмитро Комаров готує новий проєкт про подорожі Україною
Дмитро Комаров на власному досвіді доведе, що відпочинок у рідній країні – нічим не гірший, і навіть кращий, ніж на популярних світових курортах. Крім уже відомих туристичних напрямків, відкриє нові місця для відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram він показав перші кадри й опублікував яскравий відеоролик.
Спеціально для вас ми зробили яскраву нарізку найкрасивіших місць України. Неймовірні куточки, фантастична природа і неземна краса. І це – лише мала частина того, що ми зняли. Краще попереду!, – пише Дмитро.
На відео можна упізнати острів Джарилгач, Говерлу, рожеві соляні озера в Херсонській області, заповідник Асканія-Нова, українську "пустелю" Олешківські піски, "Венецію" – Вилкове та інші локації.
Саундтреком стала пісня "ШУМ" української групи GO-A, яка зовсім скоро стане представником України на Євробаченні.
Що відомо про "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"?
В кожному випуску проєкту телеведучий розкриватиме туристичний потенціал нашої країни в певній сфері. Він покаже Україну екзотичну, містичну, екстремальну, романтичну, цілющу і, звичайно, кулінарну.
Дмитро пообіцяв показати популярні місця для відпочинку з нового ракурсу і відкрити нові туристичні напрямки.
Відзначимо, зараз Дмитро Комаров досліджує Пакистан. Цього разу мандрівник познайомився з унікальними жителями міста Карачі – "людиною-лисицею".