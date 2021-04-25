Путешественник впервые будет исследовать не чужды и малоизвестные уголки планеты, а родную страну. Представляет свой новый авторский проект об Украине.

К теме Дмитрий Комаров готовит новый проект о путешествиях по Украине

Дмитрий Комаров на собственном опыте докажет, что отдых в родной стране – ничем не хуже, и даже лучше, чем на популярных мировых курортах. Кроме уже известных туристических направлений, откроет новые места для отдыха.

На своей странице в Instagram он показал первые кадры и опубликовал яркий видеоролик.

Специально для вас мы сделали яркую нарезку самых красивых мест Украины. Невероятные уголки, фантастическая природа и неземная красота. И это – лишь малая часть того, что мы сняли. Лучше впереди!, – пишет Дмитрий.

На видео можно узнать остров Джарылгач, Говерлу, розовые соляные озера в Херсонской области, заповедник Аскания-Нова, украинскую "пустыню" Олешковские пески, "Венецию" – Вилково и другие локации.

Саундтреком стала песня "ШУМ" украинской группы GO-A, которая совсем скоро станет представителем Украины на Евровидении.

Что известно о "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым"?

В каждом выпуске проекта телеведущий будет раскрывать туристический потенциал нашей страны в определенной сфере. Он покажет Украину экзотическую, мистическую, экстремальную, романтическую, целебную и, конечно, кулинарную.

Дмитрий пообещал показать популярные места для отдыха с нового ракурса и открыть новые туристические направления.

Отметим, сейчас Дмитрий Комаров исследует Пакистан. На этот раз путешественник познакомился с уникальными жителями города Карачи – "человеком-лисой".