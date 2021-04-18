Чтобы увидеть одного из них, он побывал в местном зоопарке, где находится более 800 животных. Однако больше всего привлекает сюда посетителей существо, в которое трудно поверить – "человек-лиса".

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В мифологии существует много упоминаний о существах, сочетающие в себе часть тела животного и человека: русалки, кентавры, минотавры, сфинкс. Но в Пакистане есть свой аналог, и жители верят, что это не легенда. Купив билет в зоопарк, можно увидеть этого загадочного жителя.

Трудно поверить, но в наши дни тысячи жителей приходят сюда каждый день, чтобы увидеть необычное существо. Этот уникальный "житель" зоопарка – наполовину человек-наполовину лиса, – рассказал Комаров.

Он добавил, что с ним можно поговорить и даже загадать желание, которое, как верят пакистанцы, обязательно сбудется.



Дмитрий Комаров познакомился с "человеком-лисой" / Фото: пресс-служба 1 + 1

Путешественник познакомился с созданием и увидел всю правду о его жизни: как работает, о чем мечтает и с чем "существу" приходится бороться ради того, чтобы сводить концы с концами.

Как оказалось, это обычный актер, играющий роль животного. Поскольку у Мурата Али нет настоящего дома, он живет и ночует в зоопарке. Его территорию он не оставляет почти никогда уже на протяжении 27 лет.

Узнав об этом, Дмитрий Комаров решил осуществить мечту Мурата сменить работу и арендовать помещение для торговли.

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