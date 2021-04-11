Как известно, съемки на этой территории проводились исключительно в сопровождении вооруженной охраны. Но иногда она бессильна – в машину съемочной группы попала ядовитая змея и приостановила рабочий процесс.

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Отмечается, что она выползла из своего мешка и потерялась в салоне авто.

Вы когда-нибудь ездили в автомобиле с ядовитой змеей, которая убежала, потерялась в салоне, непонятно, где находится, откуда появится и в какую минуту? Ощущения невероятные, – говорит Дмитрий.

Также добавил, что несмотря на большой опыт общения со змеями – это был адреналинище. До того как это произошло, путешественник вообще не думал, что такие ситуации случаются.



Дмитрий Комаров столкнулся с ядовитой змеей в машине / Фото: пресс-служба 1 + 1

Пляж Клифтон

Чтобы сполна ощутить контрасты Карачи, ведущий отправился на знаменитый пляж Клифтон, который по-своему уникален. На нем нет людей не то, что в купальниках и плавках, даже в шортах их практически не встретишь. Дело в том, что пляж живет по консервативным мусульманским законам. Однако именно здесь сохранилась древняя традиционная профессия – погонщик верблюдов.



Дмитрий Комаров побывал на пляже Клифтон / Фото: пресс-служба 1 + 1

Верблюды сотни лет были незаменимой рабочей силой и основным транспортом в Пакистане. Однако машины вытеснили животных вместе с их погонщиками, и профессия стала ненужной. Поэтому теперь верблюдов вместе с их хозяевами можно встретить только на пляже Клифтон, где они ежедневно катают и веселят людей.



Дмитрий Комаров познакомился с погонщиком верблюдов / Фото: пресс-служба 1 + 1

Путешественник провел целые сутки с погонщиками для того, чтобы почувствовать на себе их профессию и условия жизни. Он показал обратную сторону бесконечного праздника на пляже Клифтон, и через что приходится проходить людям этой профессии каждый день, чтобы заработать себе на жизнь.

Подробнее смотрите в видео:

Отметим, ранее Дмитрий Комаров исследовал пакистанский горный регион Гилгит-Балтистан, места, которые прославились "золотыми реками". Найдя там золотой самородок – можно разбогатеть за один день.